Rodrigo González se refirió al abismal error que cometió el espacio “Arriba mi gente” al informar sobre el estado de salud de la reina Isabel II, quien ha fallecido hace algunas horas, según aseguraron medios internacionales.

Desde tempranas horas de la mañana, cuando aún no había trascendido, noticieros locales y extranjeros venían comentando incidencias sobre el estado de salud de la monarca.

¿Qué pasó en “Arriba mi gente”?

Precisamente, uno de esos programas fue el magazine de Latina “Arriba mi gente”. El conductor Santi Lesmes se animó a comentar que la reina Isabel II había fallecido, aunque lo hizo antes del anuncio oficial.

Su fuente habría sido un supuesto tuit de la cadena internacional noticiosa BBC; no obstante, el presentador no se tomó el tiempo para corroborar si la cuenta era verídica.

“Acaba de confirmar la BBC que se convocarán 10 días de luto oficial por la muerte Isabel II”, precisó el español. Acto seguido, Mathías Brivio manifestó: “Información de último minuto: acaba de fallecer la reina Isabel a los 96 años. La BBC lo está anunciando”.

‘Peluchín’ lanza ‘dardo’ a “Arriba mi gente”

Rodrigo González no fue ajeno al lapsus emitido en TV nacional y recurrió a sus plataformas sociales para dar su descargo sobre lo sucedido. Al mismo tiempo, no dudó en burlarse de Santi Lesmes por no haber verificado su fuente.

“Falsa noticia realizada a las 10.00 a. m. de Perú, papelón mundial. Latina mató a la reina Isabel II. ¡Lánzale una palta! Tenía que ser Santi Lesmes”, escribió ‘Peluchín’ en uno de sus estados.

Rodrigo González se manifestó tras error de "Arriba mi gente". Foto: Rodrigo González/Instagram

“Arriba mi gente” pide disculpas por lapsus

Luego de haber confirmado la noticia de la muerte de la reina Isabel II, aún no este acaecimiento no había sucedido, los presentadores del programa “Arriba mi gente”, se tomaron unos minutos para retractarse de sus aseveraciones y pedir las disculpas del caso al púbico televidente.

Gianella Neyra, Mathías Brivio, Karina Borrero y Santi Lesmes aceptaron su error en vivo y acotaron que debieron corroborar su fuente de información.