Ethel Pozo: ¿cuáles son los únicos bienes de su novio Julián Alexander, quien está en Infocorp?

Ethel Pozo y Julián Alexander alistan los últimos detalles para su matrimonio, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 10 de septiembre. En medio de la expectativa por ver llegar a la hija de Gisela Valcárcel al altar, Magaly Medina dio a conocer que el novio se encuentra en Infocorp, ya que no habría cumplido con el pago de deudas. Además, mencionó cuáles son los únicos bienes que posee el director de TV.

El miércoles 7 de septiembre, durante la trasmisión de “Magaly TV, la firme”, la ‘Urraca’ emitió una nota informativa en la cual se precisaba que el hermano de Michelle Alexander está en la categoría de “riesgo alto” en la base crediticia del Perú , lo cual certificaría que no es un buen pagador.

Asimismo, se mencionó que el futuro esposo de Ethel Pozo tiene a su nombre solamente estos bienes: dos motos, la primera valorizada en US$ 16.000 y la segunda que tendría un costo de US$ 5.000 . De acuerdo a la información, él no contaría con ninguna propiedad a su nombre.

El programa de Magaly Medina detalló también que Julián Alexander no sería empresario, ya que no figura como representante de ninguna entidad en la Sunat.

Wedding planner de Ethel Pozo se retira por falta de presupuesto

La wedding planner Gabriela Ibarcena ya no organizará la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. En comunicación con la producción de “Magaly TV, la firme”, ella reveló que su salida se dio por falta de presupuesto.

“Yo ya no no voy a hacer el evento por temas de presupuesto. Igual mantengo la confidencialidad de la que fue cliente mía por casi un año”, detalló.

Ethel se quiebra por su matrimonio con Julián Alexander

Con gran sentimentalismo, Ethel Pozo se quebró al hablar de su futura unión matrimonial con Julián Alexander. La hija de Gisela Valcárcel confesó lo agradecida que está por haber conocido a su novio.

“Me siento nerviosa y angustiada. Quiero que llegue el día. He compartido el anhelo que tenía de que llegue a mi vida una persona que Dios tenía para mí, que era Julián. La gente sabe de mi historia, y sabe que he esperado muchos años”, expresó.