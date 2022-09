Cantante asegura que Yolanda Medina la despidió de Alma Bella sin beneficios laborales

¿Trabajan de manera informal? Yolanda Medina es una cantante que se hizo muy conocida por su talento vocal y participación por mucho tiempo en Alma Bella, la agrupación musical de Nilver Huárac, desde sus inicios.

Tras el fin de su contrato, la cumbiambera decidió conformar su propia orquesta junto con nuevos talentos peruanos. Todo parecía estar bien; sin embargo, este 8 de septiembre, una de sus integrantes sorprendió a sus seguidores al anunciar su repentino despido y denunciar públicamente que durante sus 10 años de labor nunca recibió ningún beneficio laboral, como seguro, CTS y demás.

Hasta el momento, la empresaria no se ha pronunciado sobre lo dicho, pero se espera que salga a dar la cara para defenderse y contar cuáles fueron los hechos.

¿Qué dijo Emily Vargas?

La exintegrante de Alma Bella Las Originales emitió un comunicado que compartió en sus redes sociales, Facebook e Instagram. En él presenta fuertes acusaciones contra la lideresa de dicha agrupación musical, Yolanda Medina, entre más detalles.

La carta inicia hablando de sus 10 años de trayectoria y hace hincapié en que se enteró del fin de su trabajo en dicha orquesta por los medios de comunicación. Asimismo, asegura: “En todo este tiempo no he tenido ningún beneficio social ni ningún tipo de seguro porque solo me ha pagado con la emisión de recibo por honorarios en algunas oportunidades”.

Emily Vargas continuó manifestando que su comunicación con Yolanda Medina no continúa de forma alguna porque la ha bloqueado. Además, culpó a rumores de terceros de que su relación laboral haya acabado como está ahora. Por último, pidió que la lideresa musical se comunique con ella para que le entregue su documentación migratoria.

Yolanda Medina acusa gravemente al Grupo 5

La cantante Yolanda Medina fue invitada de honor en el programa “América hoy” para hablar de los artistas que por diferentes razones ya no estaban dedicados a la música. Entre los más representativos estaba John Kelvin, quien cumple condena por agresión física y psicológica.

Eso hizo que la cumbiambera recordara la vez que el Grupo 5 se portó mal con ella: “Estuve en Estados Unidos con el Grupo 5 y no me dejaron subir al escenario porque ellos creían que yo me iba a colgar de su fama. Uno de sus integrantes me dijo así: ‘Tú quieres subir con el Grupo 5 porque te quieres colgar de nuestra fama’. Lo botaron al tiempo”.