Lucía Oxenford sorprende a Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford en su aniversario 35: “Puro amor”

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford no parecen haberse visto afectados por los dimes y diretes que protagonizó su hija Lucía con la periodista Juliana Oxenford en los últimos días. Esto se dio luego de que la mujer de prensa se refiriera sobre su media hermana. En esa línea, dejó entrever que no era su culpa si no tenía una relación con Lucía.

Luego de una serie de respuestas que emitió Lucía Oxenford, finalmente ha decidido alejarse de las polémicas y festejar un acontecimiento importante en su familia: el aniversario número 35 de sus padres.

Lucía Oxenford celebra aniversario 35 de sus padres

La actriz recurrió a sus redes sociales para documentar con sus miles de seguidores el momento. Ella colgó un postal en la que se veía a su madre Yvonne y a su padre Marcelo. Ambos estaban recibiendo unos regalos por su aniversario.

Yvonne sostenía unas rosas rojas, mientras que Marcelo un champagne y chocolates. “ ¡Felices 35 años juntos! Los amo ”, se leía en el texto que acompañaba su publicación.

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford cumplieron 35 años de casados. Foto: Lucóia Oxenford/Instagram

¿A qué se dedica Lucía Oxenford?

Lucía Oxenford se desempeña como productora general en Vatra Producciones. En abril del 2022, estrenó su primera obra titulada “Radojka”, la cual tenía a Gloria (Yvonne Frayssinet) y Lucía (Pilar Brescia) en su elenco.

En noviembre del 2021, la también intérprete anunció la fundación de su productora. “Mi bebé. Una de las cosas que estaba creando y aún no podía (o quería) contar era que estaba armando mi propia productora, podrán empezar a ver mis nuevos trabajos próximamente”, escribió en sus plataformas sociales.