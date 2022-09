Olenka Zimmerman contra Magaly y defiende su OnlyFans: “Es una persona llena de odio y envidia”

Olenka Zimmermann ha llamado la atención en los últimos días por incursionar, al igual que varias modelos famosas, en la plataforma para adultos OnlyFans y lo ha hecho con mucho éxito, puesto que ya lleva más 1.000 suscriptores.

Ante su llegada a la página, varias personalidades han salido a hablar sobre la conductora. Una de ellas fue Magaly Medina, quien la tildó de “vulgar” y ahora Zimmermann sale al frente para responderle.

¿Olenka obtuvo suscriptores gracias a Magaly?

Olenka Zimmermann recordó el duro reportaje que Magaly Medina emitió en su programa hace unos días sobre la cuenta de OnlyFans de la presentadora.

En esa ocasión, la figura de ATV tildó de “fraude” el contenido de la conductora de Willax. Sorprendentemente, al contrario de los que muchos pensarían, Zimmerman halagó el informe de Medina.

“Más que Magaly, me rebotaron por una nota que me hizo ‘Peluchín’ (Rodrigo González), el reportaje de Magaly, a pesar de las tonterías que habla, el editor me sacó linda”, dijo en una entrevista a Trome.

Olenka explica por qué Magaly la critica

En esa línea, con respecto a las críticas que Magaly Medina ha realizado en su contra, Olenka Zimmermann no se quedó callada y decidió responderle a la presentadora.

“A Magaly solo le motiva la envidia, el rencor, es una persona llena de odio, así como es su cara, es su alma”.

Zimmermann fue más allá e, incluso, aseguró que la ‘Urraca’ le tiene miedo: “Por supuesto (que me teme). Yo no le debo nada a nadie. Todo lo que dice ella es mentira, miente y miente. Por eso no me enfrenta, porque pierde piso”.