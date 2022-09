Natalia Salas, Anahí de Cárdenas y otras artistas peruanas que lucharon contra el cáncer de mama

Natalia Salas conmocionó, no solo a sus seguidores, sino a la opinión pública en general la noche de este martes 6 de septiembre cuando dio a conocer que padece de cáncer de mama. La actriz se contactó con sus miles de fieles mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y, a pesar de la dura noticia recibida, mostró una actitud positiva, más aún cuando precisó que este sábado 10 se someterá a una mastectomía general en el seno izquierdo.

De inmediato, diversos personajes de la farándula nacional se trasladaron a dicha publicación para dejarle un mensaje de respaldo a la exintegrante de “Al fondo hay sitio”. Entre ellas, se encontraban artistas que también batallaron contra esta enfermedad, por lo que a lo largo de la nota te contaremos quiénes más tuvieron que hacerle frente a este temido mal.

Anahí de Cárdenas

Una de las noticias del último fin de semana fue que Natalia Salas y un grupo de amigas se llevaron a Anahí de Cárdenas hasta una casa de recreo para celebrar su despedida de soltera a puertas de su matrimonio con Elías Maya. ¿Qué tiene que ver esto? Pues, la actriz, amiga cercana de Salas, también fue diagnosticada con cáncer de mama a finales del 2019.

A partir de ahí, la también bailarina se sometió al tratamiento de quimioterapia, el cual duró casi seis meses. Fue recién en mayo del 2020 cuando la protagonista de “Asu mare” anunció que había vencido a la enfermedad, no sin antes extirparse uno de sus senos para evitar que la dolencia migre a otros órganos.

Anahí de Cárdenas recibió el alta después de someterse a la mastectomía y reconstrucción de mama. Foto: Anahí de Cárdenas/Instagram

Denisse Dibós

En diciembre del 2017, Denisse Dibós pasó por una prueba de descarte, dando como resultado cáncer de mama. La actriz asegura que fue como recibir un baldazo de agua fría, puesto que su hermana mayor murió por dicha enfermedad y la segunda logró salvarse de la dolencia porque lo pudo detectar a tiempo.

En el momento, la protagonista de “Al fondo hay sitio” pensó que hasta dejaría huérfana a su hija que, por ese entonces, tenía siete años, pero inmediatamente comenzó a realizar su quimioterapia. Actualmente, Dibós no está del todo libre del cáncer, ya que actualmente tiene que tomar pastillas diarias por 10 años, de los cuales le falta 6.

La actriz peruana superó el cáncer de mama en marzo de 2018. Foto: Denisse Dibós/Instagram

“Todavía no puedo decir que estoy sana. Igual me siento ganadora y sobreviviente. Estoy en tratamiento con pastillas diarias. Lo que llaman la quimioterapia oral, que son 10 años, de los cuales me quedan siete. Es lamentable porque sí tengo secuelas, situaciones contraproducentes; por ejemplo, muchos dolores de cuerpo, de articulaciones, a veces insoportables. Pero seguimos adelante y optimista”, indicó en 2021 para La República.

Nicole Faverón

El caso de Nicole Faverón fue bastante particular porque, con solo 17 años, se percató de un extraño bulto en uno de sus senos, por lo que rápidamente acudió a someterse a un chequeo. Sus peores temores se hicieron realidad, ya que las pruebas arrojaron que padecía de cáncer de mama a tan corta edad.

Nicole Faverón se une a Pantene para hacer una cultura de prevención del cáncer de seno. Foto: composición LR/Nicole Faverón/Instagram/captura de América TV

El bulto pareció desaparecer en cierto momento, pero luego regresó, por lo que se tuvo que agudizar el tratamiento y hasta extirpar parte de la mama. Con el pasar de los años y siguiendo la medicación, la otrora reina de belleza pudo superar el difícil episodio y ahora se ha convertido en una de las imágenes de las organizaciones que buscan incentivar la lucha contra esta dolencia.

Adriana Zubiate

La modelo, conductora y reina de belleza Adriana Zubiate fue parte de este grupo de mujeres que padecieron de cáncer de mama, puesto que, a inicios del 2007, le detectaron dicho mal. Los resultados de los exámenes no eran nada alentadores porque los médicos le indicaron que tenía un tumor de casi cinco centímetros y hasta tenía parte de la piel comprometida.

Adriana Zubiate se une a campaña por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Foto: Adriana Zubiate/Facebook

Fueron ocho sesiones de quimioterapia lo que ayudó a la artista a superar esta neoplasia a pesar de que cada jornada podría durar hasta 9 horas. En la actualidad, Zubiate conlleva su vida con total normalidad y, pese a las advertencias de los doctores, logró tener una hija que hoy tiene siete años.

Cecilia Bracamonte

En 1997, Cecilia Bracamonte inició el primer capítulo de la batalla que libraría contra el cáncer de mama tras recibir su diagnóstico. En primera instancia, la criolla fue intervenida quirúrgicamente, además de pasar por un tratamiento oncológico.

Cecilia Bracamonte continúa con su carrera musical tras vencer el cáncer hasta en 2 ocasiones. Foto: GLR

Ese primer enfrentamiento terminó con victoria a su favor, aunque en el 2007 su padecimiento volvería, pero esta vez al endometrio. Una nueva operación marcó el final de dicha enfermedad en su organismo, por lo que hoy disfruta sus días con lo que más la apasiona: la música.

Olga Zumarán

Una de las figuras más relevantes de la televisión nacional en los años 90 es sin duda Olga Zumarán. Y aunque su cáncer no fue de mama, sino de cuello uterino, vale incluir su historia entre este grupo de valientes mujeres.

Olga Zumarán agradeció apoyo de médicos tras vencer el cáncer. Foto: Olga Zumarán/Instagram

La intérprete no tuvo reparos en extirparse por completo el útero para así evitar seguir un tratamiento y que el mal comprometa otra parte de su cuerpo. Ahora, es rostro del área oncológica de EsSalud para enviar un mensaje a las féminas para que se sometan a exámenes de descarte a tiempo y puedan seguir con sus vidas.