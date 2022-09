Magaly Medina vs. Olenka Zimmermann: ¿cómo se originó el enfrentamiento entre las conductoras?

En los últimos días, Magaly Medina y Olenka Zimmerman han sido protagonistas de una ola de dimes y diretes. Todo se habría iniciado cuando, días atrás, la exconductora de “Al sexto día” comenzó a promocionar su cuenta de OnlyFans a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales. Esto no habría sido del agrado de la figura de ATV, puesto que presuntamente desestimaba el contenido de Zimmerman.

Desde entonces, ambas no han dejado de lanzarse señalamientos para defenderse y argumentar sus posiciones.

¿Cómo inició la rencilla entre Magaly y Olenka?

Según indicó Magaly Medina, en la edición del 2 de septiembre de su programa de ATV, el contenido de la figura de Willax TV era desfasado e incluso se podía conseguir gratis al hacer una búsqueda rápida en Google.

Por medio de su espacio televisivo, la ‘Urraca’ presentó una nota sobre la incursión de Zimmerman en OnlyFans y, con ayuda de su equipo de investigación, llegó a la conclusión de que las postales colgadas en dicha plataforma pertenecerían a sesiones fotográficas de años pasados.

“¿Qué es esto?, ¿OnlyFans o la máquina del tiempo?”, se escuchó decir a la voz en off de la nota.

Por su parte, Medina dijo lo siguiente: “Le ha tomado el pelo al público. Ha anunciado, con bombos y platillos, ha promocionado (...) su OnlyFans, que cuesta baratito nomás, siete dólares por inscripción”.

Olenka defiende su contenido y responde a Magaly

Por supuesto, Olenka no se quedó callada y tras la nota emitida por “Magaly TV, la firme”, la exconductora dio la cara y defendió su contenido recién estrenado en OnlyFans. En una entrevista que brindó al portal Infobae, la modelo explicó que los ‘urracos’ de Magaly solo habrían tenido acceso al contenido de ‘regalo’, mas no habrían pagado lo suficiente para acceder a fotos más recientes.

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, precisó sin mayor reparo.

Asimismo, se refirió a Magaly con fuertes calificativos, pues la acusó de no tener idea de cómo funcionada la popular plataforma. “No entiende porque es estú**** y disforzada; no atina”, agregó.

Pero eso no fue todo. Por medio de su cuenta de Instagram, Olenka criticó al espacio de la figura de ATV y, además, indicó me Magaly tenía temor de invitarla a su programa. “¿Por qué nunca me invitas a tu show?, ¿Me tienes miedo, cobarde?”, escribió.

Magaly responde a Olenka por llamarla “estúpida”

Ante los duros calificativos de Olenka, la conductora de espectáculos salió a responder; sin embargo, recalcó que no contestaría de la misma manera vulgar que ella.

“Ella es así, es una mujer bastante grosera, no es mi territorio. Con personas así yo mantengo mi distancia, y como los enemigos los escojo yo... ¿Qué es esto? ¿qué le pasa?”, dijo Medina la noche del 5 de septiembre.

Asimismo, osó criticar un video sexy de la figura de Willax TV en OnlyFans y hasta le dio un par de consejos sobre cómo mejorar la producción de su contenido para no perder suscriptores. “ Ponte mosca, creo que tienes que mirar el ‘Only’ de algunas chicas de la farándula peruana y extranjeras ”, refirió.

Olenka vuelve a arremeter contra Magaly

Tras sus últimas declaraciones, la exconductora de “Al sexto día” reafirmó que Magaly Medina tenía gran desconocimiento sobre cómo funciona OnlyFans. Incluso, aseguró que el video ‘sexy’ que emitió en pantallas sería un equivalente al tráiler de una película.

“Es como si tú te fueras al cine y pagaras para ver el tráiler de la película y sales de ahí criticando la película porque no la has visto y solo has pagado por el tráiler, que es la suscripción. Para ver la película completa, tienes que pagar un poco más”, sostuvo para “Amor y fuego”.

Vía su cuenta de Instagram, le envió un contundente mensaje, al mismo tiempo que presumió de sus logros en el servicio de suscripción de contenido. “¡Mira! Tu envidia es mi progreso”, escribió Olenka, quien no dudó en etiquetar a la periodista de espectáculos.