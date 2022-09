Kathy Sheen revela que productor de Magaly la quiso contratar mientras trabajaba con ‘Peluchín’

Kathy Sheen dejó boquiabiertos a todos al revelar un episodio en su carrera mientras trabajaba con Rodrigo González. En sus redes sociales, la reportera realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, y contó que fue convocada para el programa de Magaly Medina.

Todo empezó cuando los usuarios le hicieron preguntas sobre quién era mejor conductor de espectáculos, si Magaly o ‘Peluchín’. Fue en ese instante cuando relató que la quisieron contratar en ATV cuando todavía laboraba en Latina.

¿Qué dijo Kathy Sheen?

La comunicadora explicó que el productor de Magaly Medina la llamó para proponerle formar parte del equipo de su espacio televisivo.

“Patrick me llama y me ofrece el puesto de reportera... ¿Qué pasó? En ese momento, que yo estaba en ‘Válgame’, lo que fue ‘Válgame’, yo estaba como reportera también”, dijo al inicio.

“El momento donde yo planeaba irme, me ofrecen el puesto de productora periodística en ‘Válgame’, entonces yo decidí, le dije a mi gran amigo y compañero, el productor de Magaly, que gracias, pero que prefería tomar ese puesto”, agregó.

Kathy Sheen asegura que sería un honor trabajar con Magaly Medina

Sin embargo, Kathy Sheen mencionó que le gustaría laborar con Magaly Medina por los años de trayectoria que tiene en la TV.

“Para mí, trabajar con Magaly me parece una buenísima opción, porque tiene una trayectoria de investigación y espectáculos, es la top... Si a mí me llaman de cualquier programa, yo no tengo ningún problema”, sostuvo.