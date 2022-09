Lucía Oxenford responde a Juliana: “Nadie tiene por qué minimizarme ni cuestionar mi talento”

Los nombres de Juliana Oxenford y Lucía Oxenford han dado que hablar en los últimos días debido a los señalamientos y duros comentarios que han emitido las figuras públicas para aludirse mutuamente. Todo comenzó cuando la periodista concedió una entrevista a un medio local en la que habló sobre su familia, incluida la hija de Yvonne Frayssinet. Entonces reveló no tener ningún tipo de relación con la actriz.

Sin embargo, eso no fue todo. La conductora de “Al estilo Juliana” también indicó que su consanguínea no se ha hecho conocida por nombre propio en el mundo del entretenimiento, sino por ser hija de los reconocidos actores Yvonne Frayssinett y Marcelo Oxenford. “El nombre fuerte es el mío, y me da mucha pena porque eso la debe de hacer sentir incómoda”, declaró la comunicadora.

Lucía Oxenford responde a Juliana Oxenford

Ante sus declaraciones, Lucía recurrió de sus redes sociales para pedirle que deje de hablar de ella, pues le resultaba muy incómodo. Cuando los dimes y diretes parecían haber llegado a su fin, la productora de profesión volvió a manifestarse sobre el tema para indicar que con este último pronunciamiento cierra la confrontación.

4.9.2022 | Publicación de Lucía Oxenford tras entrevista de su media hermana Juliana. Foto: captura Lucía Oxenford/Facebook

¿Qué dijo Lucía Oxenford tras declaraciones de Juliana Oxenford que la minimizaban?

La intérprete comenzó diciendo que estaba muy orgullosa de las personas que tenía como padres, pues fueron quienes le enseñaron muchas cosas y le inculcaron valores. Asimismo, indicó que no le molesta que se refieran a ella como “la hija de”.

“Siempre seré ‘la hija de’, porque soy su hija y llevo orgullosamente su apellido. Tal vez no como otras personas, porque si algo aprendí de los errores cometidos es saber perdonar y seguir adelante sin rencores”, escribió en su comunicado.

Lucía Oxenford molesta por declaraciones de Juliana Oxenford que minimizan su carrera profesional. Foto: Lucía Oxenford/Facebook

Además, relató sus logros como profesional y enumeró los estudios y cursos que ha llevado a lo largo de su carrera, para luego alegar que no tiene por qué ser tratada como inferior.