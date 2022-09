¿Qué fue de Jenny Kume, la bailarina que reveló cobrar por armar ampays?

La bailarina y empresaria Jenny Kume no solo protagonizó ampays con reconocidas figuras de la farándula nacional, sino que formó su grupo llamado Las Castigadoras, ya que cobraba por ‘sembrar’ a un modelo o chico reality con pareja. Entre ellos apareció Joshua Ivanoff, quien se encontraba en una relación con Grasse Becerra, e incluso se le llegó a vincular con Guty Carrera.

En 2017, Jenny Kume contó que ella buscaba publicitar su empresa, pero ningún programa le prestó atención, pues le habían recomendado involucrarse con algún controversial personaje de televisión y así lo hizo. A continuación, te contamos qué pasó con la bailarina que un día reveló cuánto llegó a facturar por armar un ampay.

¿Qué hace en la actualidad Jenny Kume?

Luego de retirarse de los sets de programas y ocupar titulares de espectáculos, Jenny Kume se dedicó por completo a su empresa de spa y gimnasio, donde ofrece planes nutricionales y asesoramiento deportivo.

Además, la popular ‘Castigadora’ contrajo matrimonio con su novio rumano Dimitri Dumbrava en 2018, con quien ha mantenido una sólida relación después de retirarse de la farándula a la cual no piensa volver.

Jenny Kume se dedica a su empresa de spa y gimnasio. Foto: Jenny Kume/Instagram

“Me alejé de la farándula, porque en el mundo de Chollywood es muy difícil mantener una relación. (Hemos tenido problemas) como todas las parejas. Yo misma pensé que el matrimonio era una locura, el otro año cumplo cinco años de matrimonio y siete conviviendo”, relató para Trome.

¿Cuánto cobraba Jenny Kume por armar un ampay?

Mediante una entrevista con La República, la empresaria confesó cuál fue su objetivo al ingresar al espectáculo luego de que se le captara en un momento con Andy V. Por otro lado, admitió que para estar vigente en la farándula, se tiene que protagonizar escándalos.

“Comencé entrando a programas de farándula para hacerme conocida, porque quería que me hagan notas, pero me decían que no les importaba mi etapa de empresaria y que debía de meterme con alguien casado: ‘Haz escándalos. Métete con Andy V, con Luisito’. Y ahí fue la primera vez que hice un ampay creado”, expresó.

Tiempo después, su amigo de un programa de televisión le contó que su nombre se estaba ‘apagando’ en la farándula. Entonces, le preguntaron si quería estar en el olvido o seguir vigente. Para ello, tendría que ‘sembrar’ a un conocido. Ante la propuesta, ella contó que tendría una cita con Joshua Ivanoff y a cambio recibiría dinero por contar la ‘primicia’.

“Mi amigo de un programa me dice: ‘Si estás saliendo con él (Joshua Ivanoff), siémbralo, porque ahora está con Grasse, lo armamos todo y sales ahí”, detalló. “Al principio, te pueden pagar 500 dólares por una primicia, pero tienes otros frutos porque te llaman de otro canal; sin embargo, no debes contar todo para revelarlo en otro programa”, agregó.

Jenny Kume cumplirá cinco años de casada con Dimitri Dumbrava. Foto: Nick Saravia/Facebook

¿Jenny Kume tuvo un affaire con un integrante de Metallica?

En 2016, la bailarina e integrante del grupo Las Castigadoras se presentó al programa “El valor de la verdad”, conducido por Beto Ortiz, para revelar que tuvo un affaire con un integrante de Metallica. De acuerdo a Jenny Kume, una amiga la contactó para que pasara la noche con él, pero ella no conocía quién era. No obstante, un día le dijeron que se trataba de un artista reconocido a nivel internacional, ya que ella mostró a una de sus amistades el CD que le regaló el músico.