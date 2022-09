Gisela Valcárcel no ha logrado cautivar a los televidentes con “La gran estrella”, su último programa en la pantalla chica. Pese a sus esfuerzos por traer a Sergio George como jurado y a realizar castings para tener participantes de todo el territorio nacional, a la popular ‘Señito’ no le ha ido muy bien con el rating; sin embargo, sigue firme en sacar adelante su reality por América TV.

Durante una transmisión en vivo por Instagram, la conductora de televisión aseguró que seguirá apostando por el formato con el que ya trabaja.

Gisela Valcárcel defiende a “La gran estrella”

Al ser consultada sobre si se atrevería a darle un giro de 180° a su última producción, Gisela Valcárcel respondió lo siguiente:

“ No creo. No se trata de lo que yo quier a. Cuando un productor se pone a pensar qué le gusta a los demás, deja de tener su capacidad creativa para exponer algo. Hay momentos en que solo puedes hacer lo que te dicen, y otros en que puedes decir ‘¿me permites mostrarles algo?’. Pido este consentimiento todos los sábados a las 9.00 pm para mostrarles algo. Si les gustan los nuevos concursantes, bien; pero, si no les gustan, me iré a la cama sabiendo que insistí”.

Gisela Valcárcel estrenó su programa "La gran estrella". Foto: Composición La República / Jazmin Ceras/ difusión

Gisela Valcárcel niega ser un cadáver televisivo

Luego de emitir estas declaraciones, Gisela Valcárcel negó rotundamente ser un cadáver televisivo. Su afirmación surge también después de que, hace algún tiempo, Magaly Medina la calificó como tal.

“Siempre me río de eso, los cadáveres no existen, están debajo de una fosa , eso depende de a quien escuches. Yo siempre escucho a quien ha confiado en mí. Una vez dijeron eso de mí y llevo 40 años en la televisión y mi vida es totalmente distinta”, aseveró.

Asimismo, la ‘Señito’ mencionó: “Soy una rebelde y me encanta hacer lo que a mí me da la gana, desde que tuve la oportunidad de llegar a la televisión a los 23 años en ‘Aló Gisela’”.