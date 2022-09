Ethel Pozo y Julián Alexander: todos los detalles que se conocen sobre la llamada ‘boda del año’

¡El día está muy cerca! Ethel Pozo y Julián Alexander por fin contraerán matrimonio este sábado 10 de setiembre en un fundo de Pachacamac. La conductora está dando los últimos toques a los preparativos de su boda y ha compartido muchos de estos momentos en sus redes sociales.

Desde que anunció su compromiso, la hija de Gisela Valcárcel ha mostrado cada paso de la organización del evento, por ello, en esta nota, haremos un repaso de todos los detalles que la presentadora de TV ha dicho sobre su denominada ‘boda del año’.

¿Qué se sabe de la boda de Ethel Pozo?

Lo que se sabe sobre la ‘boda del año’ es que solo acudirán los familiares y amigos cercanos de Ethel Pozo y Julián Alexander. Si bien la conductora de “América hoy” contó que no contratará a ninguna orquesta, reveló que Christian Domínguez cantará con su agrupación en la fiesta, como regalo de su matrimonio.

“Voy a decirlo. Hace bastante tiempo, mi compañero Christian Domínguez me ofreció, sin ningún sol, tocar como regalo en nuestra boda” , develó.

Asimismo, hace unos meses, la hija de Gisela Valcárcel negó que su boda cueste 150.000 dólares como deslizó Magaly Medina en su programa.

“Ese monto no lo gastaríamos en ninguna circunstancia. Si tuviera ese dinero, pagaría por adelantado la secundaria y la universidad de mis hijas”, explicó en una historia de Instagram.

Por otro lado, Ethel Pozo dijo que lucirá dos vestidos de novia, los cuales ya tendría listos. Como se recuerda, viajó hasta España para comprar su ajuar.

Ethel Pozo escogió su vestido junto con sus amigas

La presentadora de “América hoy” hizo un evento privado llamado ‘Say yes to the dress’, en el cual eligió su vestido de novia en compañía de sus mejores amigas.

“Mis mejores amigas de toda la vida, las del cole e infancia, a este lindo ‘Say yes to the dress’, evento en el cual fuimos a Pronovias para que conozcan todo sobre las últimas colecciones en vestidos de novias y me ayuden a escoger”, contó.

¿Quién la llevará al altar?

A pesar de que Ethel ha compartido todos los pormenores de los preparativos de su boda, prefirió mantener en reserva el detalle de con quién entrará al altar.

Uno de sus seguidores le consultó sobre quién la acompañaría al altar y ella solo respondió: “Sorpresa”.

Ethel Pozo prefiere mantener en secreto algunos detalles de su boda. Foto: Instagram

¿Cómo son sus partes de boda?

Ethel Pozo sorprendió al repartir sus partes de matrimonio en una moto, sin embargo, a sus compañeros de “América hoy” prefirió entregarles la invitación en vivo.

“Vamos a repartir los partes en moto, más rápido. No sé cómo me ha convencido”, dijo en sus redes sociales.

Días antes, llevó tres modelos de tarjetas al programa para elegir cuál sería el ideal, no obstante, optó por un diseño completamente diferente.

¿Dónde será su luna de miel?

Ethel Pozo reveló el lugar que visitará junto con Julián Alexander en su luna de miel. Si bien en un primer momento no tenían un sitio planeado, decidieron disfrutar de las paradisiacas playas de Curazao.

“Nos vamos a ir a Curazao, nos vamos a ir de luna de miel. Nos vamos para allá … Encontramos, Julián y yo, un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con Dome (su hija) de 15 años, luego me fui por el vestido (de boda a Barcelona)”, contó al programa “América Espectáculos”.

Ethel Pozo y su despedida de soltera solo con amigas cercanas

Previo a su boda, Ethel Pozo celebró su despedida de soltera, sin embargo, una de las grandes ausentes fue Janet Barboza. La presentadora de TV explicó que esta fiesta se efectuó en compañía de sus amigas más cercanas.

“Noche de chicas, mis mejores amigas me organizaron la tan esperada despedida de soltera. ¡Ah!, la pasé increíble, demasiadas risas y emociones. He reído, bailado, cantado y llorado. Vale la pena soportar el terrible dolor de cabeza con el que amanecí, porque al final… nadie me quita lo bailado. Las adoro”, indicó.