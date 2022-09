Erick Elera se pronunció acerca de la repercusión que tuvo la escena en la que salió ‘desnudo’ en “Al fondo hay sitio”, la cual hasta le valió varios memes en redes sociales, y sorprendió al revelar que, tras lo sucedido, ha hecho un fuerte pedido a la producción de la serie. Conoce los detalles aquí.

¿Erik Elera estuvo de acuerdo con la escena?

Erick Elera se mostró sorprendido al ver que había memes sobre la referida escena que protagonizó en “Al fondo hay sitio”, en la que se le ve sin ropa reclamándole a Macarena (Maria Grazia Gamarra) que había truncado su carrera como modelo profesional.

“Era parte del guion. (Las escenas) estaban escritas para más calateo, me divertí mucho y sé que a la gente le ha gustado. Si las escenas no fueran así, creo que no habrían funcionado o la gente no se mataría de risa”, explicó.

Según el actor, no sintió vergüenza al grabar las imágenes e incluso aseguró que pasó un buen momento durante el rodaje. “Ya a mí no me entran balas. La paso bien al grabar con mis compañeros”, acotó.

Erick Elera interpreta a Joel en "Al fondo hay sitio". Foto: captura de América

‘Joel’ pide no más calateos en “AFHS”

Con respecto a la repercusión de su escena, Erick Elera aceptó que su polémica escena ha traído consigo memes en las redes sociales. No obstante, aclaró que le ha solicitado a la producción de “Al fondo hay sitio” que no haga que su personaje realice más escenas de desnudos.