¿Por qué Alfredo Benavides dejó de trabajar con Jorge Benavides en “El wasap de JB”?

Jorge Benavides no solo alcanzó el éxito junto a Carlos Álvarez en “El especial del humor”, sino que también lo hizo al lado de su hermano Alfredo Benavides. Después de muchos años trabajando en el programa “El wasap de JB”, la dupla se separó de manera definitiva. Alfredo se fue a América TV, el canal de la competencia, y hubo muchas interrogantes de los fans al respecto.

En esta nota te contamos qué fue lo que pasó realmente entre los hermanos Benavides. Las diferentes versiones del popular ‘Niño Alfredito’ y el motivo por el cual no se han vuelto a unir laboralmente.

Alfredo Benavides y Jorge Benavides en "El especial del humor". Foto: La República

Alfredo Benavides y Jorge Benavides

En 2011, Alfredo Benavides fue presentado como el gran jale del programa “El especial del humor”. Años después, fue parte de “El wasap de JB” en Willax TV y, por último, estuvo en Latina durante una temporada. Esto debido a que, en 2018, decidió irse al canal América TV, en el que se emitía “El reventonazo de la Chola”. Desde ese entonces, los hermanos no volvieron a trabajar juntos en la televisión.

Alfredo Benavides y Jorge Benavides formaban un dúo exitoso en la TV. Foto: La República

¿Por qué Alfredo Benavides dejó “El wasap de JB”?

Según indicó Alfredo Benavides, se retiró de “El wasap de JB” por cuenta propia. Además, enfatizó que no tuvo ningún tipo de enfrentamiento con su hermano Jorge y aseguró que se sentía contento porque empezaba una nueva etapa en su carrera artística.

“¿Por qué dejé Latina? A mediados del año pasado ya había tomado la decisión de salir del canal, pero aclaro que no hubo ningún problema ni con el canal ni con nadie. Fue una decisión personal, he estado acostumbrado a trabajar solo . Mi hermano no se ha molestado (por estar ahora en ‘El reventonazo de la chola’)”, sostuvo.

Alfredo Benavides en "El reventonazo de la Chola". Foto: La República

La revelación de Alfredo Benavides

Sin embargo, en noviembre de 2021, cuando Alfredo Benavides era investigado por el caso de lavado de activos, el actor cómico reveló que se salió del programa de su hermano Jorge Benavides porque él y su cuñada Karin Marengo fueron involucrados en la denuncia. Estas declaraciones dejaron sorprendidos a sus fans.

¿En dónde trabaja ahora Alfredo Benavides?

Lo último que se supo de Alfredo Benavides es que trabaja en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, conducido por Andrés Hurtado, el cual se transmite por Panamericana TV. El propio humorista afirmó que labora para la empresa A.H. Producciones, en el cargo productor de contenidos e imagen.

Alfredo Benavides: hijos y familiares

Alfredo Benavides tiene cuatro hijos: Giacomo, Rafaella, Doménico y Yamil. Sus hermanos son: Jorge Benavides, Patricia Benavides, Carlos Benavides y Christian Benavides, este último falleció en 2010 tras padecer cáncer de estómago.

Alfredo Benavides, Jorge Benavides y su hermano Christian. Foto: La República

¿Cuánto cobraba Alfredo Benavides por su trabajo en Latina?

Durante la audiencia por el caso de lavados de activos, Alfredo Benavides reveló que cobraba más de 15.000 dólares de sueldo en Latina gracias a que era figura de dos programas: “Bienvenida la tarde” y “El especial del humor”.