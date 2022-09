Magaly responde a insultos de Olenka Zimmermann: “Con personas así mantengo distancia”

¡No se calló nada! Magaly Medina quedó impresionada por la respuesta de Olenka Zimmermann luego de revelar que el contenido que sube la exconductora de “Al sexto día” en OnlyFans era antiguo y se podía encontrar en internet.

Esto no le cayó nada bien a Olenka, quien no dudó en responderle con insultos en sus redes sociales. Precisó que realmente no vieron nada porque solo pagaron el precio de suscripción.

La ‘Urraca’ dijo que no le respondería de la misma forma y aseguró que el precio no justifica su contenido. “Olenka Zimmermann se picó porque le descubrimos que su ‘Only bamba’ tenía un montón de fotos que cualquiera puede conseguir en Google (...) Le salió todo lo chabacana que siempre ha sido. (...) Siempre ha tenido escándalos”, dijo en un inicio.

“Ella es así, es una mujer bastante grosera y vulgar, no es mi territorio. Con personas así yo mantengo mi distancia, y como los enemigos los escojo yo... Qué es esto, qué le pasa”, resaltó.

Olenka Zimmermann defiende su contenido en OnlyFans

Magaly Medina mostró los chats de uno de sus reporteros encubiertos, en los que se cuestiona a Olenka Zimmermann por el tipo de fotos que publica. “La caja chica nos alcanza para eso”, expresó la ‘Urraca’ y le aconsejó que cambie su estilo para llegar al de la competencia.

La figura de Willax TV explicó en entrevista con Infobae por qué publica sus fotos de antaño. “En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”.

Magaly Medina dijo que el perfil de Onlyfans de Olenka Zimmermann no es "audaz". Foto: Instagram/Olenka Zimmermann/Magaly Medina

Olenka Zimmerman asegura que tiene más suscriptores gracias a las críticas de Magaly

La conductora de “Crónicas de impacto” señaló que las críticas de Magaly le cayeron a pelo, pues asegura que ahora tiene más suscriptores. También le jugó una broma a la producción de “Magaly TV, la firme”: “Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído más suscriptores después de su nota”, dijo irónicamente.