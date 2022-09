¿Qué fue de Rubí Loo, la empresaria que se iba a casar con Luis Caycho el ‘Chamaco’?

La empresaria Rubí Loo ganó más popularidad en el mundo del espectáculo nacional tras confirmar su relación sentimental con Luis Caycho, quien se estaba separando de Lucía de la Cruz. En el corto tiempo de relación, el popular ‘Chamaco’ tuvo un hijo con la doctora, e incluso le pidió matrimonio en el set de un programa de televisión.

A pesar de su cuestionado vínculo, Rubí Loo aceptó casarse con el cantante, pero no lograron llegar al altar, ya que un escándalo protagonizado por Luis Caycho hizo que ambos se terminaran separando y la doctora se alejara de los programas de televisión. En esta nota, te contamos que pasó con la empresaria.

¿Qué pasó con Rubí Loo tras separarse de Luis Caycho?

En la actualidad, la licenciada Rubí Loo se dedica por completo a su empresa llamada Adelgace con Rubí, donde realiza intervenciones quirúrgicas y tratamientos estéticos. Dichos servicios son promocionados en su cuenta oficial de Instagram.

Rubí Loo se dedica a ofrecer tratamientos estéticos en sus diferentes consultorios. Foto: Rubi Loo/Instagram

Además, en sus redes sociales comparte con sus seguidores fotografías de su hijo, fruto de su amor con Luis Caycho, y sus viajes alrededor del mundo. Asimismo, publica sus presentaciones en algunos programas de televisión.

Tras anunciar su separación del ‘Chamaco’ en 2014, la licenciada reapareció en televisión nacional para presentar a su nueva pareja, con quien no duro mucho tiempo. Dos años después, Rubi Loo no descartó regresar con Luis Caycho, ya que deseaba que su hijo crezca junto a sus padres, pero nunca se reconciliaron.

¿Rubí Loo tenía planes de casarse con Luis Caycho?

Rubí Loo ganó mayor popularidad en los programas de espectáculos tras confirmar su relación sentimental con Luis Caycho y, desde ese momento, fue una de las parejas más mediaticas de la farándula nacional. Luego de varios meses, ambos se presentaron en el set de “Hola a todos” para hablar no solo de sus proyectos empresariales, sino de su amor.

Luego de firmar el divorcio a Lucía de la Cruz, el cantante sorprendió a la licenciada con su propuesta de matrimonio, pues delante de todos sacó un pequeña caja que contenía un anillo de compromiso.

Rubí Loo y Luisito Caycho tenían planes de matrimonio. Foto: América TV

“Frente a todo el Perú, quiero decirte, mi amor, que quiero casarme contigo”, expresó el artista. De inmediato, Rubí respondió: “Nunca pensé que iba a llegar ese momento. También te amo. Eres igualito a nuestro bebito”.

¿Por qué se separó Rubí Loo de Luis Caycho?

En entrevista con el desaparecido programa “Espectáculos” de Latina TV, Luis Caycho confirmó que se había separado de Rubí Loo; sin embargo, diversas especulaciones rondaron su ruptura amorosa, pero ninguno salió a contar su verdad, ya que un inicio se rumoreó que el cantante dudaba ser el papá del bebé que tuvo la licenciada.

Tiempo después, el ‘Chamaco’ se presentó en el “Amor, amor, amor”, donde fue entrevistado por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes desde un inicio le preguntaron la razón de su distanciamiento de la empresaria.

“Ella es la mamá de mi hijo y nunca voy a hablar mal de ella. La verdad, me dejé guiar en ese momento y no sé qué pasó, porque por el Skype no se puede conversar bien (él estaba en Trujillo y ella en Lima) y me dejé llevar por un impulso. Después de eso, ya no he vuelto a conversar con ella”, reveló.

Además, Luis Caycho aseguró haber escuchado el audio del papá de Rubí Loo, quien habla con la expareja de su hija para preguntarle si es el papá de su nieto. Tras obtener este material, el artista anunció su separación de la licenciada; sin embargo, todo habría sido una mentira para que el ‘Chamaco’ dudara de su paternidad y pida una prueba de ADN.