Leonard León responde a Christian Domínguez: “De menores de edad no hables en TV”

Todo comenzó cuando Chistian Domínguez reveló que tuvo que asumir la figura paterna que dejó Leonard León. El ex de Karla Tarazona se enojó al escuchar esas declaraciones y lo calificó de “vergüenza de cantante”. Sin embargo, Domínguez no quiso responder a los ataques de su colega en el programa “América hoy”.

No obstante, su silencio no fue bien recibido por Leonard León, quien nuevamente envió un fuerte mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

La advertencia de Leonard León a Christian Domínguez

Leonard León le advirtió al cumbiambero que no debe comentar sobre los menores de edad en la televisión. Esto, en referencia a lo que dijo acerca de la situación de sus dos hijos, fruto de la relación que tuvo con Karla Tarazona.

“No se trata de que no quieras responder, se trata de que entiendas que de menores de edad no hables en TV abierta ... así de simple, a mí tampoco me interesa hablar de tu persona”, escribió Leonard León en el post de Instagram.

La advertencia de Leonard León a Christian Domínguez. Foto: captura Instagram / Leonard León

¿Qué dijo Chistian Domínguez sobre Leonard León?

Días antes, Chistian Domínguez aseguró que no hablaría más de Leonard León, ya que le hizo una promesa a los hermanos de su hijo.

“Podría haberle respondido desde el día uno porque en su momento les hice una promesa a dos pequeños. Les prometí que eso nunca verían. No puedo hacer nada. Muy fuerte. Bajo esa premisa, siempre quedaré con la boca cerrada”, sostuvo.

¿Por qué Chistian Domínguez y Leonard León están enfrentados?