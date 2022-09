Julián Zucchi y otros famosos que juraron que no volverían a realities, pero sí lo hicieron

Julián Zucchi y Nicola Porcella fueron presentados como los nuevos ‘jales’ de “Esto es bacán”, programa reality de Willax TV. El retorno de ambos sorprendió a más de un seguidor, ya que juraron que no volverían a pisar un espacio de competencia.

Los proyectos audiovisuales que más audiencia tuvieron en el Perú fueron “Combate”, “Bienvenida la tarde” y “Esto es guerra”; sin embargo, el único que aún continúa en las pantallas peruanas es el último.

A continuación, te mostraremos una lista de los famosos más icónicos que decidieron retirarse de dichos programas. No obstante, tiempo más tarde, se volvieron a colocar sus uniformes.

Julián Zucchi

Julián Zucchi se hizo muy popular por su participación en Parchís cuando era niño. Años después, llegó al Perú para ingresar por un corto tiempo en “Combate” (2012). Lo que no contaba el cantante era que ahí encontraría al amor de su vida y hoy madre de sus dos hijos: Yiddá Eslava.

Hace unas semanas, le reveló a Christopher Gianotti por qué en el 2014 renunció a dicho reality: “ Me llevó a renunciar porque vi que todo era noticias malas, que me estaba peleando con uno, con otro, con Kina, Maluma. Ahí dije: ‘Esto no es para mí’. Por eso me voy y no sigo en el programa ”.

Julián Zucchi es el nuevo jale de "Esto es bacán". Foto: Instagram/ Esto es bacán

Contra todo pronóstico, el último 3 de octubre, el programa de Willax TV mostró unas imágenes de Zumba entregándole una camiseta a Julián de su equipo. Todo indica que, este próximo sábado, el también cineasta volverá a los realities.

Rosángela Espinoza

La modelo también inició en “Combate”. En tanto, la primera vez que apareció en la TV fue en “Habacilar”. Tiempo después, se pasó a “Esto es guerra”. Debido a su personalidad eufórica, se ha peleado con más de un compañero.

De igual forma, en más de una ocasión juró que no pisaría más el set de un reality. Inclusive, aseguró que esa etapa para ella habría terminado, pero no cumplió con su promesa, ya que sigue siendo imagen del espacio de América Televisión.

En una de las entrevistas que le hizo “Magaly TV, la firme”, la empresaria aseguró que no regresaría por nada del mundo a “Esto es guerra”.

Michelle Soifer

La cantante Michelle Soifer inició su paso por “Combate”. Muchos años después, anunció el fin de su trabajo en dichos espacios televisivos. A diferencia de los demás, ella sí tenía un objetivo claro: enfocarse en su carrera musical como solista porque lo había descuidado bastante.

En una de las entrevistas que le hicieron manifestó lo siguiente: “ Definitivamente, tengo que irme (a Colombia), donde será el nicho para salir a otros lados y eso es importante ”.

Además, aseguró que Miami sería otro lugar para su internacionalización artística. Presentó dos canciones y, al parecer, no le fue como esperaba. Por lo que volvió a las filas de “EEG” como una participante más.

Rafael Cardozo

Rafael Cardozo ingresó como concursante de “Esto es guerra” y “Combate”. Él ha mostrado su vehemencia, característica que le ha traído más de una despedida de sus trabajos.

Como se recuerda, él intentó cambiar de labor e incursionar en la conducción, pero no le fue como esperaba. Al igual que los demás, dijo que no retornaría como chico reality. Por ejemplo, recordemos las declaraciones del último 10 de agosto: “ Quiero decir que es mi última temporada y son mis últimos cuatro meses. Así que a la gente que le gusta mi competencia y le gusta cómo defiendo al equipo, quiero decirles que estos serán los últimos cuatro meses”.

Nicola Porcella

El modelo Nicola Porcella fue uno de los primeros en iniciar “Esto es guerra”. Por eso, se le reconoce como personaje icónico de ese reality. Su personalidad tampoco le ayudó. Hace unos meses, se retiró de manera definitiva de los espacios de competencia a nivel nacional para incursionar en la versión extranjera de los mismos.

Después quiso probar suerte en las producciones mexicanas, pero tampoco le funcionó. Hoy en día, ha vuelto a “Esto es bacán” como conductor de dicho formato junto a Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado.

Melissa Loza

La modelo Melissa Loza casi siempre ha mantenido perfil bajo en el medio televisivo; sin embargo, eso cambió cuando se involucró con su última pareja.

Desde ahí, ella fue retirada de “Esto es guerra” y se alejó de las pantallas de televisión hasta que reapareció y declaró lo siguiente: “ Esa etapa fue maravillosa, no voy a negar que me siento muy orgullosa de haber sido parte de un programa tan exitoso como ‘Esto es Guerra’. Pero siento que hoy estoy preparada para nuevos cambio ”.

No obstante, unos meses después, presentaron “EEG, el origen” y la volvimos a ver en los televisores peruanos.