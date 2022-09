Janet Barboza y su acalorada entrevista con Magaly Medina: ¿por qué la botaron del set?

¡Lo contó todo meses después! Janet Barboza es una presentadora peruana con muchos años de experiencia en la televisión; sin embargo, siempre se la ha visto dirigiendo programas musicales. Muy distinto al nuevo mundo de espectáculos al que entró hace poco tiempo.

En su nuevo rol como panelista de diversos magazines, la personalidad de la reina de “La movida de Janet” sorprendió al mostrarse como una persona muy directa y sin filtro a la hora de realizar un comentario.

Es así que Janet Barboza llegó a enfrentarse con Magaly Medina luego de que el canal Latina cancelara uno de sus espacios televisivos dirigidos por la expareja de Nilver Huarac por bajo rating. La discusión no pasó nada desapercibida y fue muy acalorada por ambas partes.

¿Magaly Medina y Janet Barboza se dijeron de todo?

La enemistad entre Magaly Medina y Janet Barboza no es actual, y ambas se lo han ganado a pulso. Tanto es así que, el pasado 9 de marzo del 2022, la presentadora de “Magaly TV, la firme” invitó a la también influencer para ver si podían entenderse, pero todo salió mal.

Empezaron a criticarse las operaciones que se habían hecho en todo el cuerpo, entre otras cosas, pero de forma grotesca y despectiva, al punto de tener que ponerle fin a dicha reunión. Meses después, la compañera de Ethel Pozo reveló detalles inéditos de ese día.

Janet Barboza recuerda cómo se fue del show de Magaly Medina

El 6 de septiembre, en una edición más de “América hoy”, el imitador de Gisela Valcárcel, Edson Dávila, le bromeó, como de costumbre, a Janet Barboza con la vez en que pasó el incidente con Magaly Medina, pero no quiso dar nombres exactos. Todos en el set atinaron a reírse de aquella anécdota.