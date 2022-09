Mónica Torres y Claudia Berninzon participaron en el videoclip de “¿Qué vas a hacer?”, de Diego Bertie y Augusto Madueño. Tras el estreno, las actrices comentaron lo orgullosas que estaban por el resultado y recordaron con cariño a su gran amigo.

Para la recordada Cristina Bravo de “De vuelta al barrio”, fue inevitable emocionarse. “Son lágrimas de felicidad, de haberlo conocido, de haberlo tenido en mi vida y todo eso”, comentó a las cámaras de América TV.

Como se recuerda, Claudia y Diego fueron pareja en la serie y a raíz de ello nació una linda amistad. Incluso viajaron juntos a varios países. “Éramos como un matrimonio de 50 años. Nos fuimos a Tailandia y a Vietnam; y la segunda a Australia y Nueva Zelanda. Nos conocíamos, pero, ya con la serie, hicimos una pareja muy bonita. Él amaba su trabajo y yo también, y eso nos unió bastante”, dijo Berninzon.

Mónica Torres recuerda cómo Diego Bertie le comentó sobre el videoclip

En otra parte de la entrevista, la actriz Mónica Torres mencionó cómo se enteró del tema musical. “Me remueve muchas cosas, porque no hay forma de olvidar aquella tarde en Pachacamac, cuando me dijo que tenía un video”.

Tanto ella como Claudia Berninzon aseguran que era “una delicia” trabajar con el artista porque era una persona curiosa y espontánea. Ambas acudieron al estreno para conmemorar a su amigo.

“Esperábamos que fuera diferente, pero de todas maneras estamos acá para celebrar su trabajo, su vida y sobre todo para celebrar el hecho de que tuvimos la oportunidad de haber trabajado con él”, dijo Mónica Torres.

¿Cómo Diego Bertie decidió regresar a la música?

En la conferencia de prensa del tema “¿Qué vas a hacer?”, el compositor Augusto Madueño comentó cómo inició el proyecto con Diego Bertie.