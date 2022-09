Diego Bertie: así fueron las emotivas grabaciones de su última canción, “¿Qué vas a hacer?”

¡La gran despedida! Acaba de cumplirse un mes desde el deceso de Diego Bertie y su amigo Augusto Madueño, con quien compuso su tema póstumo, “¿Qué vas a hacer?”, decidió celebrar la vida de su compañero con el estreno del videoclip de la canción. No obstante, las emotivas palabras del actor que se escucharon en el detrás de cámara fueron las que más conmovieron a los seguidores del intérprete fallecido.

Diego Bertie a Augusto Madueño: “Mi hijito”

Como lo han dicho varias figuras del espectáculo peruano, Diego Bertie es recordado por ser uno de los artistas más cariñosos del medio. Esto habría quedado evidenciado en las imágenes de lo que fueron las grabaciones de la producción audiovisual para “¿Qué vas a hacer?”. En todo momento, se puede escuchar a la figura de “De vuelta al barrio” acercándose a sus compañeros, tanto los actores como los que trabajaban detrás de las cámaras.

“Mi hijito”, se puede escuchar decir a Bertie en el preciso instante en el que se anima a abrazar a Madueño. En otro momento, la celebridad se mostró feliz por el producto obtenido y, en un intento de celebrar con todos los involucrados, sugiere: “¿Cómo hacemos para abrazarnos todos a la vez?” .

Diego Bertie ansiaba volver a hacer música desde 2021

En la conferencia que se organizó para el estreno de la nueva canción de Diego Bertie, fue Augusto Madueño el que sorprendió con nuevos detalles de cómo se dio la oportunidad de que el actor se uniera a él para lanzar un tema musical.