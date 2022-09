¿Por qué Dayanita no estuvo en “JB en ATV”? Conoce la verdad detrás de su ausencia

Dayanita continúa acaparando las portadas de los principales portales de espectáculos en el Perú. En agosto último, la empresa Inka Productions confirmó que la actriz de “JB en ATV” aparecería en una de sus películas para adultos y generó revuelo. Después del anuncio, la joven no apareció en el programa cómico de Jorge Benavides. Por tanto, algunos pensaron que había sido despedida.

En medio de las especulaciones sobre su presunta salida, Karim Marengo, productora del programa cómico y esposa de Jorge Benavides, decidió pronunciarse para aclarar la verdad sobre el asunto.

Dayanita graba película para Inka Productions

El 30 de agosto, Inka Productions confirmó la grabación de una película para adultos con Dayanita como invitada especial. El anuncio se hizo a través de un video de Tiktok en el que se mostró parte del detrás de cámaras de esta cinta.

“¡Nueva producción! Inka Productions te trajo a una gran artista, la gran Dayanita. ¡No se pierdan los próximos videos porque esto se pondrá bueno, junto a nuestra bella actriz @IzaLeona!”, decía la mencionada publicación.

Dayanita no aparece en “JB en ATV”

Inesperadamente, días más tarde, “JB en ATV” presentó una nueva edición en la que Dayanita brilló por su ausencia. Esta fue emitida el sábado 3 de septiembre.

Al comprobar la falta de la artista, los fans recurrieron a las redes sociales y se mostraron muy preocupados: “No te vi en el programa de hoy en JB, ¿qué pasó?”, “¿Ya no estás en ‘JB en ATV’?”, “¿Qué pasó? ¿Estás mal? ¿Por qué no estás en el programa? Se te extraña”, “¿Qué pasó, hermosa? No se le ve en el programa”.

Fans piden el regreso de Dayanita a "JB en ATV"

¿Qué pasó con Dayanita?

Para acabar con las especulaciones, Karim Marengo, productora de “JB en ATV”, salió al frente y aseguró que pronto Dayanita estará de regreso en el programa. “Por qué no estaría (Dayanita). El público podrá verla este sábado (10 de septiembre)”, señaló para el diario El Comercio.

De igual manera, precisó que la ausencia de la intérprete se debía a problemas de salud.