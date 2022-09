Cholo Cirilo minimiza a Danny Rosales tras pelea de cómicos ambulantes: “Nunca lo vi en la calle”

El Cholo Cirilo salió al frente para responderle con todo a Danny Rosales después de que en TikTok se difundiera un video en el que este, supuestamente, había denunciado que existía una mafia entre los cómicos ambulantes que trabajan en Chabuca Granda. En una reciente entrevista, el comediante aclaró algunos puntos sobre cómo se organizan los artistas de la calle para ganarse la vida en la alameda.

Como se recuerda, Edwin Aurora fue suspendido de dar presentaciones por 90 días por haber invitado al integrante de “JB en ATV” y a Lucky.

El mensaje del Cholo Cirilo para Danny Rosales

Con total indignación, el Cholo Cirilo negó que haya una mafia entre los cómicos ambulantes. Según dijo, sus colegas han establecido una asociación para poder laborar de la mejor manera posible. “Eso es totalmente falso. Hay una asociación que tiene sus normas y, si no te gusta, no vas a llamarla mafia”, aseveró al diario Trome.

En este sentido, sorprendió al asegurar que jamás ha podido ser testigo de que alguna vez Danny Rosales haya realizado presentaciones en la vía pública. “Este señor, Danny Rosales, a quien nunca lo he visto en la calle, habla y dice que hay mafias, abre la boca sin pruebas”, sentenció.

Cholo Cirilo advirtió a Danny Rosales tener cuidado porque lo podrían querellar. Foto: composición LR/María Pía Ponce/Urpi-LR/captura de Edwin Aurora/Facebook

¿Danny Rosales denunció mafia entre cómicos ambulantes?

En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, Danny Rosales le brindaba su respaldo a Mono Pavel y señalaba que no contaba con la simpatía de algunos humoristas de la calle.

“Yo no tengo nada con nadie en la asociación. Yo me llevo con todos, absolutamente con todos. Pero hay tres personas que no les caigo, y la verdad es esta: al señor Pucho, al señor Mono Pavel y al señor Kelvin. Recién me entero de que no les caigo”, mencionaba.

Estas imágenes fueron difundidas por una cuenta de TikTok con el cintillo “Cómico Danny filtra los nombres de la mafia de Chabuca”. Esto creó una tergiversación del tema y se comenzó a decir que el artista había afirmado que existía una.