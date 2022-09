César Vega y Suu Rabanal: ¿cómo inició su historia de amor y qué dijeron tras su rompiento?

La salsera Suu Rabanal, una de las primeras integrantes de la exitosa orquesta Son Tentación, mantuvo una larga relación sentimental con el también músico César Vega. Fruto de su romance nació Azul, una pequeña niña que actualmente tiene 4 años.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, ambos se mostraron bastante enamorados en sus redes sociales y en todos los programas de televisión que visitaron. Conoce cómo fue que se conocieron.

¿Cómo fue la historia de amor entre César Vega y Suu Rabanal?

Según contó la cantante en una entrevista para el diario Trome, la historia de amor entre ambos comenzó cuando César Vega la agregó a Facebook, aunque, en un principio, ella no le dio mucha importancia. “Le respondí a los siete días y hablábamos seguido, pero nunca nos veíamos”, confesó.

César Vega le envió una solicitud de amistad a Suu Rabanal. Foto: César Vega/ Facebook

Su primer encuentro se dio cuando ambos coincidieron en una discoteca de Los Olivos. Aunque fueron unos poco segundos, esto fue suficiente para que lograran intercambiar números de celular. “Cuando me estaba yendo, una señora que vende en la puerta me pidió un autógrafo y me detuve un instante, allí pasó él y nos saludamos. Si no me para, me iba sin verlo en persona. Por eso, la señora fue nuestro ‘cupido’”, añadió.

Luego de esto, las conversaciones por WhatsApp y las salidas comenzaron a ser más constantes. La integrante de Son Tentación narró que César Vega se le declaró cuando la invitó a su casa en Huacho, donde conoció a la mamá y hermana del salsero. “Ellas salieron y me dijeron que lo espere. Volvió con un ramo de rosas amarillas, se arrodilló y me pidió que fuese su novia”, señaló Suu Rabanal.

¿Qué dijeron tras su separación?

A mediados de julio de 2019, César Vega anunció que su relación amorosa con Suu Rabanal llegó a su final. “A través del siguiente comunicado quiero informar que desde hace varios meses mi relación amorosa terminó. Sin embargo, lo hago público ahora para zanjar los rumores que se vienen dando en algunos medios de comunicación, con la única finalidad de proteger mi vida personal y mi carrera artística”, escribió el salsero en sus redes.

César Vega participó en El artista del año. Foto: César Vega/ Instagram

Dos años después, César Vega confesó en el programa “El Artista del Año” que quería enmendar sus errores para recuperar a su familia y que efectivamente seguía enamorada de Suu Rabanal. La integrante de Son Tentación evitó todo el tiempo hablar de tema, aunque no descartó la reconciliación.