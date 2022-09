Carla Tello, periodista y conductora de América Noticias, pasó a las filas de las casadas. La comunicadora contrajo matrimonio por la vía civil y compartió fotos del evento privado en sus redes sociales. La joven se mostró feliz al lado de Emilio Huaco.

La mujer de prensa, quien espera un bebé, presumió su lujoso anillo y el vestido que usó para la ocasión. Al lugar, solo acudieron familiares cercanos.

“En una ceremonia con nuestros familiares más cercanos nos dimos el sí. Esperamos que el próximo año, en el matrimonio religioso, podamos celebrar con más personas esta alegría. 13/8/2022″, se lee en la descripción.

Carla Tello se casó. Foto: captura/Facebook

Carla Tello feliz al compartir el sexo de su bebé

La unión civil de la pareja llegó luego de que la periodista Carla Tello anunciara su embarazo. A través de un emotivo mensaje en Instagram, dio la noticia.

“¡Por fin ya puedo contárselo a esta linda comunidad! Ya en la mitad del embarazo y luego de haber pasado el peligro les comparto mi emoción y alegría”, expresó.

Carla Tello habla de su embarazo

Carla Tello dio a conocer que espera un varón y en “Más Espectáculos” dio detalles de cómo se da su proceso de embarazo.

“Estoy viendo mi barriga, que salió de un momento a otro”, le contó a Valeria Piazza. En redes sociales, también narró sobre sus deseos de ser mamá.

“Lo habíamos hablado... Se me había prendido el chip para ser mamá, pero me hacía la que no porque tenía que hacer tratamiento... En teoría dijimos que en junio íbamos a empezar el proceso... y nuestra sorpresa fue que ya había un bebito en camino”, redactó.

Tras su divorcio con Junior Silva, Carla Tello inició una relación con el empresario Emilio Huaco. “Recontra comprometidos. ¡Estamos felices! Gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos”, anunció así su compromiso.