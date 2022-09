Andrés Wiese: ¿por qué fue operado de urgencia y cómo se encuentra tras la intervención?

Andrés Wiese, conocido por dar vida a Nicolás de las Casas en “Al fondo hay sitio”, se ha convertido en unos de los actores más queridos del público peruano. Recientemente, el también productor causó preocupación al revelar que su salud se vio perjudicada y que necesitaba una cirugía. Entérate de lo que llevó al artista al quirófano y cuál es su estado tras el tenso momento que vivió.

¿Por qué Andrés Wiese fue operado?

A través de su cuenta de Instagram, Andrés Wiese informó a sus fanáticos que se encontraba en un centro de salud y estaba a punto de pasar por una operación. Los amigos del actor y los cibernautas dejaron sus palabras de aliento luego de que la figura de televisión explicara que se dislocó el codo a causa de un accidente y la única forma de que esta articulación quede como antes sería mediante la intervención de un cirujano:

“Hace unas semanas, tuve un accidente y me disloqué el codo. El ligamento colateral radial prácticamente está arrancado de su inserción en el húmero y, para mantener el codo estable, me tienen que intervenir quirúrgicamente. Ya estamos aquí internados y en unas horas es la operación. Sería mentir decir que no hay nervios, miedo o ansiedad, pero siempre con fe. Todo va a salir bien”.

Publicación de Andrés Wiese en Instagram. Foto: andreswiese_r/Instagram

¿Cuál es el estado de Andrés Wiese tras la cirugía?

Luego de que Andrés Wiese se tomara una pausa de las redes por la operación, el exprotagonista de “Al fondo hay sitio” recurrió a su cuenta de TikTok durante el 4 de setiembre para compartir actualizaciones sobre su estado de salud.