Adolfo Aguilar confirma que está enamorado y que no le importa ser un ‘sugar daddy’

Adolfo Aguilar actualizó sus historias de Instagram, del 6 de setiembre, con una caja de preguntas y respuestas en la cual reveló que sí se encuentra en una relación romántica. Esto, luego de las declaraciones que hizo días atrás en el programa de YouTube de Shirley Arica, donde negó haber tenido un romance con Ricardo Morán, productor de “Yo soy”.

¿Quién es el nuevo amor de Adolfo Aguilar?

“Sí, tengo un amor” , afirmó Adolfo Aguilar y agregó que este llegó luego que hizo pública su orientación sexual en enero de este año, a través de unipersonal “¿Por dónde salgo?”.

“La libertad que me ha dado la salida del closet, me ha traído también el amor”, indicó.

Sobre quién sería su pareja, el jurado de “La gran estrella” dijo: “No comparto su nombre, porque no pertenece al medio”.

En junio, Adolfo Aguilar había sido captado besando a dos hombres diferentes en una misma noche. Situación que fue duramente criticada por Rodrigo González.

“Eso refuerza la equivocada teoría de que los gays somos promiscuos. Me parece innecesario, decepcionante”, afirmó el presentador de “Amor y fuego”.

¿Adolfo Aguilar un ‘sugar daddy’?

Adolfo Aguilar también respondió si podría ser un ‘sugar daddy’; es decir, un hombre que gasta dinero para tener una relación con alguien más joven que él.