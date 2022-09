¿Yahaira Plasencia incursionaría en OnlyFans tras dejar “La gran estrella”? Esto dijo la salsera

Yahaira Plasencia sigue formando su camino dentro de la industria musical y así lo viene demostrando con los éxitos que lanza cada cierto tiempo. Sin embargo, el inesperado adelanto del final de “La gran estrella”, programa del que es parte, sería el inicio de nuevos cambios para la salsera.

De esta forma, le preguntaron a la cantante si tiene planeado unirse a la larga lista de famosas peruanas que han decidido incursionar en la conocida plataforma de contenido para adultos, como lo es OnlyFans.

¿Qué respondió Yahaira Plasencia?

Tras su última aparición en el programa de Gisela Valcárcel, las cámaras de “América espectáculos” fueron en busca de Yahaira Plasencia para hablar sobre los planes que tiene a futuro, específicamente enfocados a su carrera profesional.

Fue entonces que le consultaron si le gustaría crear una cuenta de OnlyFans, a lo que la intérprete de “Y le dije no” aclaró que, de momento, no está interesada. “Todavía no, hay que esperar un poquito. (...) Obviamente nunca hay que decir nunca, pero ahorita no. Estoy enfocada bastante en mi carrera ”, señaló.

Yahaira no aprueba triunfo de Michelle en “La gran estrella”

Aunque dijo estar sorprendida por el talento de su contrincante, Yahaira Plasencia no se mostró satisfecha con el resultado del versus, pues piensa que, a comparación de Michelle y su pupila, ella y su participante tuvieron una presentación más completa en cuanto a canto y baile en el escenario.

“Felicidades. Michelle me sorprendió, siempre saca lo mejor de ella. Es una artista completa y en el vs. lo demostró. Bien merecido”, explicó en un principio.

Michelle Soifer y Yahaira Plasencia aseguran que enemistad es solo cuando compiten en "La gran estrella". Foto: GV producciones