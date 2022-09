Said Palao y Macarena Vélez fueron captados juntos en una notaría, revela “Amor y fuego”

Said Palao es un modelo y deportista peruano que se hizo muy conocido por su participación en algunos programas reality como “Combate” y “Esto es guerra”. Si bien siempre estuvo muy enfocado en su trabajo, también fue muy popular por sus relación con Macarena Vélez y, tiempo después, con Alejandra Baigorria.

Hasta hace poco, la popular ‘Gringa de Gamarra’ se veía en un romance muy estable con el hermano de Austin Palao. De hecho, se mostraban muy tranquilos en redes sociales y medios de comunicación; sin embargo, los rumores de una posible separación se han acrecentado desde que la empresaria empezó a publicar en su cuenta de Instagram lo mal que la estaba pasando.

¿Said Palao y Macarena Vélez estuvieron juntos en notaría?

El avance de “Amor y fuego” para el programa de este 5 de septiembre causó mucho revuelo tras mostrar imágenes del chico reality Said Palao y su expareja Macarena Vélez en una notaría.

Como se ve en el video, al presentar la nota, la presentadora del programa de espectáculos se cuestiona: “ ¿Qué hacían Said Palao y su ex Macarena Vélez en una notaría?”. En dichas imágenes, se puede ver al también empresario parado cerca a la silla en la que la influencer está sentada. Ambos dan la espalda a quien graba la escena.

Macarena Vélez habló sobre Said Palao y Alejandra Baigorria

La ex chica reality Macarena Vélez fue entrevistada por la modelo Shirley Arica, quien tiene un programa virtual en el canal de YouTube. Entre toda la conversación que tuvieron, la también influencer reveló detalles sobre su pasado.