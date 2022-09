Karla Tarazona aclara a qué acuerdo llegó con Rafael Fernández: “La camioneta ya está a mi nombre”

Karla Tarazona reapareció en el programa que conduce “D’ Mañana” luego de haber llegado a una conciliación con su aún esposo Rafael Fernández. La conductora terminó con los rumores acerca de que el empresario se habría comprometido a pagar la pensión de escolaridad de sus hijos y reveló qué pasó con la camioneta que él le regaló.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Rafael Fernández?

Todo empezó cuando sus compañeros le preguntaron si llegó a un acuerdo económico con Rafael Fernández. Karla Tarazona aseguró que no hablaron de dinero y que su aún esposo no tiene la obligación de hacerse cargo de los menores.

“Solo había un punto que tocar en la conciliación (la camioneta) y eso ya se cumplió al final... Entre el señor Rafael Fernández y yo no existe ningún acuerdo económico ni nada de mis hijos. Yo siempre dejé en claro que los gastos de mis niños son asumidos por mí, me refiero a mis hijos mayores. La camioneta ya está a mi nombre y, en lo que respecta a mis hijos, él no tiene obligación con ellos, no tienen nada que ver con esta situación. Dejen de especular que me va a pagar tres años, no va a pagar nada de ellos ”, expresó.

Karla Tarazona afirma que no se reconciliará con Rafael Fernández

En otro momento, Karla Tarazona afirmó que no habrá una reconciliación con Rafael Fernández, debido a que ya dejó atrás esta polémica. “Las cosas no funcionaron y la decisión no tiene marcha atrás. Se tenía que decir cosas a la cara para poder cerrar esta etapa de mi vida, que es lo que me preocupa”, sostuvo.