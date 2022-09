Juliana Oxenford tras insultos de Jorge Luna: “Mi vida no puede depender de mis haters”

Juliana Oxenford se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, razón por la que a lo largo de su trayectoria como periodista se ha ganado varios enfrentamientos con diversas figuras del espectáculo: uno de los últimos fue el humorista Jorge Luna.

Como se recuerda, la conductora de “ATV Noticias al estilo Juliana” se pronunció sobre las burlas que hicieron los conductores de “Hablando huevadas” hacia la selección de futsal para personas con síndrome de Down y también sobre los comentarios de Ricardo Mendoza ante un caso de acoso sexual.

“Triste misógino que se burla hasta de personas con capacidades especiales”, escribió Juliana en su cuenta de Twitter luego de que Jorge Luna la haya insultado durante uno de sus shows.

“Hasta ahora estoy esperando que salga la risa antipática de Juliana Oxenford a ver qué ch**** dice, ¿o solo sabe tirar mie***?”, expresó el comediante. “Nos dijo hue******* en señal abierta. Yo acá te puedo decir ******, acá, en televisión no puedes, nosotros somos libres”, expresó Luna.

¿Qué dijo Juliana Oxenford?

Juliana Oxenford aseguró en entrevista con Infobae que no se preocupa por las críticas e insultos que recibe, incluida las del comediante, porque su vida no gira en torno de sus haters y está acostumbrada a pelearse en redes sociales.

“Es un hue***. Sí. Yo me peleo, mucho, sí, soy muy bronquera, pero también he aprendido que mi vida no puede depender de mis haters ni mi club de fans, si lo tengo”, comentó.

Tampoco le interesa “caerle bien a todo el mundo”. “Me parecería aburridísimo que todo el mundo me diga ‘no tenga nada en contra de lo que dices o haces’. Creo que un buen periodista genera corriente de opinión, y va a haber gente que coincida y no coincida con ella. A mí lo único que me importa es que me crean”, indicó Juliana.

Jorge Luna agredió verbalmente a Juliana Oxenford. Foto: La República / Instagram/ Jorge Luna

Juliana Oxenford lamenta ser comparada con su hermana Lucía Oxenford

En otra parte de la entrevista, la figura de ATV aseguró que no odia ni guarda rencor a su hermana Lucía Oxenford, sino que simplemente no mantiene una relación con ella. Asimismo, Juliana Oxenford lamenta ser comparada con su familiar en redes sociales, pues considera que no es un personaje público.

Juliana Oxenford es medio hermana de la actriz Lucía Oxenford. Foto: composición LR/Juliana Oxenford/Lucía Oxenford/Instagram