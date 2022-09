¿Qué pasó entre Juliana Oxenford y Milovan Radovic y para qué tomarían terapia de pareja?

Juliana Oxenford mantiene un sólido matrimonio con el socio fundador de la productora The Kubricks, Milovan Radovic, con quien se casó en 2018. Como fruto de su amor, tienen dos hijos: María y Mateo.

Como se recuerda, la conductora de “ATV noticias, al estilo Juliana” reveló en entrevista con Magaly Medina que su historia de amor tiene años. En ese sentido, contó que se separó de Milovan Radovic cuando su primera hija tenía seis meses de nacida. Luego, se juntaron de nuevo y el diseñador narrativo le pidió matrimonio. Tras la propuesta, Juliana Oxenford no supo qué responder al principio.

“Me dijo para tomar un trago en el bar del hotel B y me dice: ‘Oye, has visto el segundo piso’. Subí y vi la habitación y me dijo que había pedido que suban la cena (al cuarto). Se arrodilló, sacó un anillo con una esmeralda” , recordó la periodista. Meses después, se llevó a cabo la boda y tuvieron una gran celebración en Pachacamac.

Juliana Oxenford suele compartir su vida familiar en sus redes sociales. En varias publicaciones, le ha dedicado románticos mensajes al padre de sus hijos.

Sin embargo, la periodista es transparente al comentar que en la convivencia no siempre todo es color de rosa. Conoce en esta nota los detalles.

¿Juliana Oxenford y Milovan Radovic han pensado en tomar terapia de pareja?

La conductora de “ATV noticias, al estilo Juliana” comentó en una entrevista con Infobae que ella y su pareja tienen personalidades totalmente diferentes. Si bien eso es una de las cosas que más le gusta, a veces también les puede jugar en contra.

“Tenemos personalidades muy diferentes, es maravilloso y complicado a la vez, hay mucha admiración entre nosotros”, comenzó diciendo. Juliana Oxenford resaltó que, por dicha razón, su esposo ha considerado en algún momento llevar terapia de pareja.

“Es difícil. Él a veces me dice para tomar terapia, a veces entramos en cura de silencio por 10 días, o digo que ‘me separo’ (ja, ja, ja), pero se soluciona. El amor está que es lo más importante”, resaltó.

Juliana Oxenford y su esposo en su matrimonio

¿Cómo se reparten los labores de la casa?

Juliana Oxenford está entregada a su rol de madre y se considera una ‘mamá gallina’. Precisa que ella es quien se encarga de las labores de la casa porque así lo prefiere. En ese contexto, aseguró que su esposo también cumple y lo considera un buen padre.

“Mi esposo es independiente, nos apoyamos, pero yo soy una mamá gallina, decirte que Milo hace lo mismo que yo sería mentirte. No quiere decir que él no pueda hacer las cosas o no lo haya hecho antes, pero prefiero hacerlo yo (risas). Yo hago el cambio de pañal, yo voy al cumpleaños de los amiguitos, soy la que compro el regalito, la que saca cita con el médico”, dijo al referido medio.

Juliana Oxenford y Milovan Radovic. Foto: Instagram/Juliana Oxenford

Juliana Oxenford cuenta qué pasaría si se divorcia con Milovan Radovic

No teme hablar sobre el futuro. Juliana Oxenford tiene claro cuál sería el destino de sus hijos si se divorcia de Milovan Radovic. Entre ambos existe gran admiración, y pase lo que pase, la comunicadora asegura que nunca hablaría mal de su ahora esposo.

Juliana Oxenford recuerda que su pedida de mano fue en un exclusivo hotel limeño. Foto: Instagram/Juliana Oxenford

“Sus hijos siempre serán sus hijos, yo jamás me atrevería a hablar mal de su papá. Eso sí, las normas sí las pondría yo, porque yo soy la que maneja la casa. Con Milo siempre lo tenemos claro. Lo hemos hablado, ojo, no es que pensemos en separarnos. Pero hemos conversado en que, si eso pasa, yo me quedo con los niños porque él respeta mucho y, aunque no lo diga, creo que me admira mucho como mamá. Él es un buen padre, pero sabe que, si no estoy yo, los chicos no comen y no van al colegio”, precisó Juliana.

Juliana y Milovan: ¿cómo inició su historia de amor?

La periodista Juliana Oxenford conoció a Milovan Radovic en 2011, pero en aquella época no tuvieron ningún acercamiento. Recién en un viaje a España nació la química entre ambos. Su romance tuvo varios altibajos como la primera separación porque el publicista le comentó que no se veía como padre.

“‘Mira, Juliana, la verdad es que no me veo como padre y no sé si está dentro de mis planes’ (...) Le dije está bien y que cada uno siga con su vida”, contó Oxenford a Magaly Medina. Tres meses después regresaron y Milovan le confesó que no se veía con otra mujer que con ella.