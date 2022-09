Julián Zucchi regresa a los realitys y será parte de “Esto es bacán”

Julián Zucchi sorprendió a sus seguidores al revelar que se une al nuevo reality de Willax, “Esto es bacán”. El actor argentino fue sorprendido por Zumba, quien le entregó una camiseta y le dijo: “Te espero el próximo sábado”.

Asimismo, en las redes sociales del programa le dieron la bienvenida a la pareja de Yiddá Eslava, lo que confirmó su asistencia. Otros personajes que se suman al equipo son Brenda Serpa e Isabel Acevedo, mejor conocida como la ‘Chabelita’.

Como se recuerda, Julián Zucchi se hizo conocido en la farándula peruana al haber formado parte del extinto reality “Combate”, donde llegó a ser capitán y también encontró al amor de su vida, Yiddá Eslava, con quien ahora tiene dos hijos.

Julián Zucchi es el nuevo jale de "Esto es bacán". Foto: Instagram/ Esto es bacán

Sin embargo, la pareja decidió dejar el mundo de los realitys para enfocarse en nuevos rubros como la actuación y financiar su primera película, para la cual invirtieron sus ahorros e hipotecaron su casa, “Sí, mi amor”. El filme fue un éxito y ahora está disponible en Netflix. Incluso, ahora se encuentran preparando un nuevo proyecto.

¿A Julian Zucchi le gusta ser recordado como chico reality?

Yiddá Eslava y Julián Zucchi fueron algunas de las figuras más representativas en “Combate”. Por ello, hasta el día de hoy, el público los recuerda por ese pasaje. Aun así, a ellos también les gustaría que los reconozcan por sus nuevos proyectos.

“No sé si muchos saben que la película que hemos realizado con Julián es nuestra. La rodamos, escribimos el guion, actuamos, hicimos la producción. Nosotros estuvimos un periodo muy corto en “Combate”. Es muy fuerte que se queden en eso”, dijo Yiddá a Perú 21.

Yidda Eslava y Julián Zucchi participaron en Combate. Foto: captura YouTube

¿Con quién intentaron armarle un romance a Julián Zucchi durante su paso en “Combate”?

El actor argentino Julián Zucchi conversó con Christopher Gianotti y recordó varios momentos de su paso por “Combate”. En ese sentido, comentó que en un momento la producción quiso emparejarlo con Sheyla Rojas.

Julián Zucchi y Sheyla Rojas coincidieron en "Combate durante el 2012. Foto: composición LR / Instagram de Julián Zucchi / Instagram de Sheyla Rojas