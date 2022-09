¿Por qué Carlos Vílchez amenazó con renunciar si se juntaban Jorge Benavides y Carlos Álvarez?

Carlos Vílchez es un comediante de larga trayectoria que ha trabajado por muchos años con el actor y productor Jorge Benavides; sin embargo, antes de que iniciara su carrera en programas de comicidad del hermano de Alfredo Benavides, este fue dupla de Carlos Álvarez.

El dúo fue muy querido e hizo miles de secuencias que divirtieron durante incontables fines de semana al público peruano, pero, como todo en la vida, llegó a su final por falta de acuerdos entre dicha relación laboral. Cada uno tomó un rumbo diferente, a pesar de que sus televidentes querían volver a verlos juntos.

En el siguiente reportaje, conoceremos un poco más de Carlos Vílchez y cuáles fueron sus declaraciones exactas en las que amenazó con irse de su producción luego de que se enterara que Carlos Álvarez podría ingresar al programa donde trabajaba.

¿Quién es Carlos Vílchez?

El conocido Carlos Vílchez nació en Lima el 19 de diciembre en el año 1967 y durante toda su vida se ha dedicado al arte en muchas de sus formas. Como actor de televisión, cine y teatro ha interpretado muchos papeles en la escena nacional. Su talento innato para la comicidad le ha hecho desenvolverse en las pantallas chicas.

Sin embargo, no solo por eso es muy popular, sino también por su paso como conductor de programas. Además, de hacerse una fama de mujeriego por todas sus salidas que nadie pudo confirmar porque, hasta el momento, ningún programa de espectáculos lo ha grabado.

Trayectoria de Carlos Vilchez

El actor cómico Carlos Vílchez es multifacético y tiene la peculiaridad de acoplarse e interpretar el personaje que le pongan. A continuación haremos una lista de las producciones audiovisuales en las que han trabajado, ordenadas de manera cronológica:

La paisana Jacinta (1999)

(1999) JB noticias (2001)

(2001) Risas de América (2001)

(2001) Los cuentos de la paisana Jacinta (2002)

(2002) Teatro desde el teatro (2002)

(2002) El especial del humor (2004)

(2004) Bienvenida la tarde (2011)

(2011) Macho peruano que se respeta (2015)

(2015) Wasap de JB (2017)

(2017) Noche de patas (2019)

(2019) La máscara (2019)

(2019) JB en ATV (2021)

¿Qué dijo Carlos Vílchez sobre Carlos Álvarez?

El comediante de 55 años sorprendió a sus seguidores y a los de Carlos Álvarez cuando confesó en radio nacional que su relación con este último no era la mejor y que si regresaba al show de Jorge Benavides, él prefería dar un paso al costado.

De manera puntual, Carlos Vílchez afirmó: “Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él…Trabajé un mes, creo, pero no me agrada. Me parece bueno, muy creativo y todo. Pero su estilo no me gusta a mí. Ya en pantalla, me parece muy profesional y creativo, pero su trabajo no me gusta. No trabajaría con él”.

La entrevista no es actual, pero hasta ese momento no había problema alguno, ya que Álvarez tenía un programa en Willax TV, mientras que Jorge Benavides estaba muy enfocado en su producción en ATV. Al parecer, su amenaza iba muy en serio, pero todo cambió cuando una fotografía entre ambos comediantes apareció en redes sociales.

Carlos Álvarez responde a Carlos Vílchez

Hace unas semanas, el creador de contenido Carlos Álvarez fue consultado por las palabras de su excompañero Carlos Vílchez y aseguró: “ Sobre ese punto no tengo ningún comentario, ninguno ”. En lo que sí se enfocó fue en hablar sobre la vez que Jorge Benavides lo invitó a su show en ATV.

Esta respuesta se la dio a Milagros Leiva cuando lo entrevistó en Willax TV para aclarar la supuesta enemistad que existe entre ambas personas.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se juntan

Como mencionamos líneas arriba, los seguidores de Jorge Benavides y Carlos Álvarez se emocionaron al enterarse que se juntaron el pasado 2 de septiembre. Así lo evidenció una imagen en la que también se ve al productor de televisión Ney Guerrero. ¿Se vendrá un nuevo junte de la dupla que tantas risas les regaló a los peruanos?

Jorge Benavides y Carlos Álvarez juntos nuevamente. Foto: difusión prensa de Carlos Álvarez

Los cierto es que no hay nada concreto aún, pero tampoco es que hayan descartado la posibilidad de reunirse una vez más. Nos queda esperar a ver qué sigue.