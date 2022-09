Augusto Madueño sobre la grabación de la última canción de Diego Bertie: “Él me eligió”

A un mes de su fallecimiento, Diego Bertie es protagonista de un digno homenaje. El evento, que se llevó a cabo en el Centro Español del Perú, también fue escenario del estreno del tema póstumo del actor, “¿Qué vas a hacer?”, canción que grabó junto a Augusto Madueño. Precisamente, su colega reveló nuevos detalles de cómo surgió la idea de hacer música juntos.

Diego Bertie quería volver a la música desde 2021

En la conferencia que se brindó antes del estreno de la nueva canción de Diego Bertie, el músico Augusto Madueño reveló que el actor de “Natacha” se contactó con él para hacer una colaboración luego de que ambos trabajaran en una grabación especial durante los momentos más difíciles de la pandemia:

“Yo no lo elegí. Él me eligió. Él me dijo. Después de que hicimos el homenaje al rock peruano en pandemia. él estaba feliz con el resultado. No había tenido contacto con la música desde hace mucho tiempo y le encantó el recibimiento de los medios. Me dijo: ‘Augusto, hay que hacer algo juntos. Quiero volver a la música y quiero hacerlo contigo’ ”.

Augusto Madueño cuenta cómo fue hacer música con Diego Bertie

Más adelante, Augusto Madueño también contó que, cuando Diego Bertie le dijo apara hacer un tema juntos, él recurrió a una composición que ya tenía hecha y que la consideraba ideal para su amigo. No obstante, afirma que la creatividad del actor fue clave para obtener el producto final:

“Yo nunca le hubiera ofrecido a Diego Bertie que haga una canción conmigo. Nunca se lo hubiera pedido porque dije: ‘¿A dónde me va a mandar?’. Él me lo pidió, me dijo: ‘Hay que hacer algo’. Yo tenía esa canción guardada y le dije: ‘Hermano, esta canción es para ti’. Tiene su espíritu. Se la pasé y le encantó. Él compuso su parte. La letra es mía, pero él hizo su melodía. Estaba completamente feliz”.

Finalmente, agradeció al intérprete de “Qué difícil es amar” por unirse a él para lanzar una producción juntos: “Me encantó que al final nuestras voces hicieron buen match. Para mí, es una suerte que Diego me haya pedido. Hasta ahora, yo no lo creo como se dieron las cosas. Nunca lo hubiera esperado”.