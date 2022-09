Belén Estévez explica por qué está soltera: “Tengo flojera de estar en pareja”

Belén Estévez estuvo como invitada al podcast de YouTube “Todos sanamos” con la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, emitido el 3 de setiembre. Ahí la exjurado de “El artista del año” habló sobre su soltería, además de recalcar que cuando está en pareja se siente “improductiva”.

Belén Estévez: “Soy cero tóxica”

La bailarina argentina comentó que su decisión de estar soltera a sus 40 años parte de la premisa de dejar de buscar la aceptación de otra persona. “¿Por qué alguien más tiene que validarme?”, cuestionó.

Si bien aseveró que disfruta mucho de la soledad, Belén Estévez también reconoció que hace poco sintió la necesidad de estar acompañada. “La gente me ve y piensa: ‘No tienes pareja porque estás con ese carácter’”, contó.

No obstante, señaló que cuando está enamorada es lo opuesto. “Yo me entrego 100%. Soy una seda. No tomo decisiones, me dejo llevar. No soy celosa. Cero tóxica”, afirmó. En ese sentido, recalcó que se sentía una persona improductiva cuando estaba en pareja.

Belén Estévez: “Tengo flojera de estar en pareja”

Más adelante, Belén Estévez ratificó que “el amor es una pérdida de tiempo” y, al pensar en lo que hay detrás de intentar conocer a nueva persona, no dudó en decir: “Tengo flojera de estar en pareja”.

“Qué flojera entrar en el círculo de citas”, acotó. Además, narró su última experiencia ocurrida meses atrás, cuando volvió tener una cita después de ocho años. “Me compré mi vestido, mi cartera, quería estar divina. Era una semana de estar arreglándome, pero no funcionó. Es una pérdida de tiempo esto”, expresó.