Mónica Cabrejos, Olenka Zimmerman y más: ¿qué otras conductoras deleitaron en “Al sexto día”?

Desde su estreno en septiembre de 2010, “Al sexto día” se consolidó como uno de los shows más vistos por el público peruano. Entre sus reconocidas conductoras se tiene a figuras nacionales como Olenka Zimmerman, Mónica Cabrejos, incluso a Karla Tarazona.

Conoce todo sobre el paso de estas famosas en el espacio de Panamericana Televisión y cuánto tiempo fueron parte del mismo.

Olenka Zimmerman

Olenka Zimmerman fue parte de “Al sexto día” desde 2010 hasta 2019. Hasta la fecha, se posiciona como uno de los rostros más recordados del formato en mención. De acuerdo a una reciente entrevista que dio para “Amor y fuego”, la periodista reveló que fue retirada del programa sin previo aviso.

“Ni siquiera recibí una llamada. El programa lo hacía en vivo los sábados, era jueves, veníamos de vacaciones del 28 y 29 de julio y yo decía ‘qué raro que no me llamen a preguntarme si ya estoy en Lima’. Entonces, llamo a una coordinadora y le preguntó cómo es la cosa. Me dice ‘¿no te has enterado?’ y yo ‘no, ¿qué ha pasado?’. Ahí me soltaron la bomba nuclear”, aclaró.

De momento, la exfigura de Panamericana se desarrolla como conductora de “Crónicas de impacto”, programa de Willax TV. Asimismo, ha decidido incursionar en la plataforma de OnlyFans, sitio en el que subirá contenido exclusivo para sus seguidores.

Olenka Zimmerman conduce actualmente el programa "Crónicas de impacto" en Willax TV. Foto: Instagram

Mónica Cabrejos

Con la salida de Olenka Zimmerman en 2019, Mónica Cabrejos pasó a ser la figura del espacio televisivo mencionado anteriormente. No obstante, las críticas de su excompañera hacia el programa no se han hecho esperar y así lo ha demostrado en más de una oportunidad. “No aporta nada, quien conduce tampoco”, indicó años atrás la comunicadora, quien recientemente ha debutado en OnlyFans.

Pese a ello, la exintegrante de “Enemigos públicos” se mostró más que feliz de seguir al mando de “Al sexto día”, lugar donde ya tiene más de tres años como conductora. “Vamos remando todos los días. Hacemos crónicas, experimentos sociales, hacemos en segmentos como en ‘carne propia’. Creo que el programa es una marca independiente de quien lo conduce. El estilo del programa está ya hecho”, expresó.

Mónica Cabrejos en "Al sexto día"

Como se sabe, Zimmerman reveló en el pasado que Mónica fue llamada para “Al sexto día”, debido a que la tarifa que pidió era mucho “más económico de lo que ella cobraba”

Karla Tarazona

Fue en abril de 2021 cuando Karla Tarazona hizo su gran ingreso a “Al sexto día” como reemplazo de Mónica Cabrejos, quien se tuvo que ausentar del programa tras dar positivo a la COVID-19. Aunque la participación de Tarazona solo duró una semana, los televidentes recordaron esta aparición por el tipo de ropa que usaba la presentadora en aquel entonces.

Karla Tarazona entró al "Al sexto día" como reemplazo de Mónica Cabrejos. Foto: Panamericana TV

“ Cuando a mí me dio COVID-19, Karla me reemplazó en ‘Al Sexto Día’. Fue con una ropa un poquito aseñorada, y le dije por qué se vestía así. Alguien que estaba ahí dijo que era porque ya era señora. Y me dijo que sí, que ya era una señora casada”, contó Cabrejos en una edición del programa de Magaly Medina.

Actualmente, la locutora de radio se mantiene bajo la firma de Panamericana Televisión y se encarga de la conducción del programa de espectáculos “D’ mañana”. Por otro lado, enfrenta una crisis mediática tras anunciar su separación con el empresario Rafael Fernández.