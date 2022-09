¿Nueva polémica? El último sábado 3 de septiembre se realizó la más reciente edición de “La gran estrella”, en la que inesperadamente cinco participantes fueron eliminados. En esta ocasión, el reality de Gisela Valcárcel, que podría salir anticipadamente debido a su bajo rating, presentó un infartante versus entre dos de sus ‘reinas’: Yahaira Plasencia y Michelle Soifer.

Para este crucial enfrentamiento, la ‘Reina del totó’ cantó junto a Karla Zapata, una de las integrantes de su equipo; mientras que la concursante de “Esto es guerra” hizo lo propio con Indira Orbegoso.

El versus entre Michelle Soifer y Yahaira Plasencia

Luego de haber escuchado cada una de las presentaciones, Michelle Alexander anunció como ganadoras de la batalla a Michelle Soifer y su dupla.

Tras conocer el resultado, la intérprete de ‘La nena’ aprovechó para recordarle a Alejandra Baigorria la apuesta que hicieron durante la transmisión de “Esto es guerra”. “Un beso para mi equipo de trabajo, para ‘Esto es Guerra’. Alejandra Baigorria, te quiero ver cantando y bailando. ¡Lo hicimos! Muchas gracias”, expresó.

Críticas contra “La gran estrella”

El triunfo de Michelle Soifer y su compañera no generó una buena reacción en los televidentes, ya que muchos de ellos recurrieron a las redes sociales y señalaron que Yahaira Plasencia y Karla fueron quienes merecían ganar el versus.

“Yahaira y su dupla cantaron mucho más y tuvieron más desgaste. A mi parecer, lo hicieron mejor que Michelle y la participante. No le hicieron un buen homenaje a Celia con sus gritos”, “La verdad se me hace un poco injusto porque Yahaira y Karla están cantando más, o sea, están haciendo más desgaste”, fueron algunas de las críticas en Twitter.

Usuarios indignados por victoria de Michelle Soifer y derrota de Yahaira Plasencia en "La gran estrella". Foto: captura de Twitter

“Arreglado, qué feo, ¿enserio dan de ganadoras a las que no cantaron y solo bailaron? El público no es tonto, las verdaderas ganadoras son Yahaira y Karla... Todo por el miedo, (ya) que estaba ahí Peter Fajardo, qué burla, sean más profesionales al dar a los ganadores”, “Nunca pensé defender a Yahaira, pero eso fue un robo total, lo único que cantó Michelle fue: ‘Tiene la bemba colora’. La otra chica y Yahaira cantaron más. Por eso no tiene rating la tía Gise”, aseveraron otros usuarios.

