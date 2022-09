Karla Viso: ¿quién es la abogada que participó en el acuerdo entre Karla Tarazona y Rafael Fernández?

Karla Tarazona y Rafael Fernández terminaron su matrimonio luego de 20 meses de romance. Ambos confirmaron su separación el 26 de agosto y concertaron algunos acuerdos, como no pagar el colegio de sus hijos y solo quedarse con la camioneta. Una de las personas que ha estado detrás del proceso ha sido la abogada Karla Viso.

¿Quién es Karla Viso?

Karla Viso es una reconocida abogada y conciliadora especialista en familia. En su trabajo resalta la ayuda que brinda en asuntos legales a personas de bajos recursos, y, por supuesto, su opinión en temas amorosos. Tal es el caso que ha aparecido en distintos programas de televisión de señal abierta para dar alguna explicación respecto diversas situaciones de parejas en la farándula, y otros casos.

En los últimos años, la mujer de leyes ha estado presente en el programa de Magaly Medina para hablar sobre Rodrigo Cuba y Melisa Paredes, las denuncias de violencia de John Kelvin a Dalia Durán y más.

El caso más conocido de Karla Viso

Uno de los casos más mediáticos en los que Karla Viso participó como defensora fue el de la exbailarina Evelyn Vela, quien fue detenida en Estados Unidos por traficar con dólares falsos. Al parecer, ambas no terminaron en buenos términos, ya que la madre de Vela le pidió que no hablara más sobre lo sucedido en televisión, pues contaban con una nueva defensa , Carlos Torres Caro.

Después de esto, la abogada habló con Ojo y explicó que solo quería ayudar en los temas legales de Evelyn. “ Solo quise aportar parte de mi conocimiento legal p ara que se le libre de inmediato a Evelyn, pero no sucedió así” comentó.

Karla Viso en el caso de Karla Tarazona y Rafael Fernández

La abogada Karla Viso estuvo como intermediaria en la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández. En este sentido, Viso apareció en “Magaly TV, la firme” para explicar qué sucedía respecto a los acuerdos a los que finalmente llegaron. La abogada comentó que parte de los puntos a los que llegaron consistía en que Fernández pague el colegio de los niños de su exesposa.

No obstante, Karla Tarazona negó esta información en el diario Trome. “Rafael no va a pagar el colegio de mis hijos , no existe trato económico de nada, ni se habló de plata. Solo es la camioneta”, explicó.

La abogada Karla Viso fue intermediaria en el caso entre Karla Tarazona y Rafael Fernández. Foto: composición LR/Karla Tarazona/Instagram/ATV

Las redes sociales de Karla Viso

Karla Viso cuenta con páginas en las redes sociales de Instagram y Facebook, al igual que un canal oficial de YouTube, plataforma en la que cuelga los programas en los que ha participado, y entre los más recientes se encuentra el de Magaly Medina. Ella tiene miles de seguidores y publica sobre asuntos legales de la farándula.