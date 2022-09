Pamela Franco dejó en claro que su intervención en la ruptura de Karla Tarazona y Rafael Fernández no fue con intención de sacar provecho en su carrera como artista musical. La cantante recalcó que su aparición pública fue para defender a su familia luego de que el empresario mencionara a Christian Domínguez.

Al respecto, Magaly Medina dejó entrever que la joven buscó colgarse de esta situación para promocionar el lanzamiento de su tema musical. Afirmación que fue negada por la misma artista.

“Este proyecto lo vengo trabajando hace unos meses. Ya teníamos programado mi lanzamiento y se viene a cruzar”, señaló.

“La verdad es que me incomoda y molesta, porque programas como ese dan a pensar al público eso (que se quiere colgar), y hay personas que se dejan llevar”, agregó a Trome.

Magaly Medina tildó a Christian Domínguez y Pamela Franco como "los mortificados" tras declaraciones en "América hoy". Foto: captura de ATV/ Instagram/ Pamela Franco

Se mantendrá al margen de la polémica con Christian Domínguez

Pamela Franco aprovechó en decir que evitará seguir con la polémica de la ruptura. La cantante afirmó que ya manifestó su posición en defensa de Christian Domínguez y su familia.

“Con Christian también conversamos y preferimos mantenernos al margen. Hay personas que (me dejan) como si fuera una aprovechada o no importara mi trabajo, y no saben lo que me está costando salir como solista”, manifestó la artista.

“ No necesito de nadie para colgarme y estas cosas lo único que hacen en mi carrera musical es mancharme, es algo negativo”, sentenció.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre declaraciones de Rafael Fernández?

Pamela Franco se molestó luego que Rafael Fernández se comunicara con ella para hacerle aclaraciones por tildar de “confianzudo” a Christian Domínguez.

“Tú no puedes hacer algo con la mano derecha y borrarlo con la izquierda. Ayer me pide disculpas y hoy se refiere a él (Christian Domínguez) como si fuera lo peor. Estoy molesta porque Christian no tiene nada que ver”, expresó.