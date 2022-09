Juliana Oxenford lamenta comparaciones con su hermana Lucía: “El nombre fuerte es el mío”

Juliana Oxenford mantiene una distante relación con su padre, Marcelo Oxenford, y su hermana Lucía, de quien volvió a hablar durante una entrevista publicada el 4 de septiembre. Ahí la figura de ATV recalcó que no forjó buenos lazos con ella porque los pocos momentos en el que tuvieron alguna cercanía no fueron gratos.

¿Juliana Oxenford siente pena de Lucía Oxenford?

La conductora de “Al estilo Juliana” reconoció que no sabe qué está haciendo actualmente su hermana Lucía Oxenford y afirmó sentir pena de ella porque no ha sabido destacar por sí misma.

“No es un personaje público, es la hija de dos personas conocidas” , dijo. “Creo que ha incursionado en algún momento en la actuación o algo”.

En esa línea, agregó: “No es que me quiera reventar cohetes, pero el nombre fuerte es el mío, y me da mucha pena porque eso la debe hacer sentir incómoda”.

Juliana y Lucía Oxenford liman asperezas por boda de su hermano. Foto: Lucía Oxenford/Instagram

Juliana Oxenford niega odiar a Lucía Oxenford

La periodista Juliana Oxenford recalcó que no tiene nada en contra de Lucía Oxenford. Sin embargo, manifestó que no comparte cómo se manejó en ciertas situaciones, en una posible alusión a su ampay de 2012 con Jean Paul Santa María, quien en ese momento era pareja de Angie Jibaja.

“Yo no la odio. No tengo una relación simplemente ni con ella ni con mi papá, pero si me encuentro con Yvonne Frayssinet en la calle, la saludo”, aseguró.