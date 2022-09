Gisela Valcárcel anuncia cambios para “La gran estrella” tras no alcanzar buenas cifras de rating

Tras el ansiado regreso de Gisela Valcárcel a la televisión peruana, muchos pensaron que el nuevo formato de la popular ‘Señito’ sería uno de los más vistos del horario sabatino. Sin embargo, luego de casi un mes al aire, “La gran estrella” parece no ser el favorito del público y continúa cayendo en rating.

Ante esta compleja situación, la presentadora del reality de América Televisión ha decidido tomar cartas en el asunto y anunció que habrá algunos cambios dentro de la competencia.

Gisela Valcárcel habla sobre su nuevo programa "La gran estrella". Foto: composición LR/América TV

¿Qué pasará con “La gran estrella”?

Después de que el pasado sábado 27 de agosto “La gran estrella” fuera opacada por el programa “Los milagros de la rosa”, Gisela Valcárcel señaló mediante redes sociales que desde la quinta gala del 3 septiembre, el espacio televisivo que conduce tendrá cambios para los participantes.

“He tomado la decisión de hacer cambios en el show” , se escucha decir a la figura de América, lo cual causó gran intriga entre los usuarios.

Asimismo, la voz en off que acompaña el video publicado reveló que ya no solo se necesitará saber de canto para permanecer en la competencia, sino que los concursantes también deberán demostrar otras habilidades. “Un nuevo reto los espera, el canto ya no será suficiente, ahora deberán también bailar”, agregó.

¿Qué pasó en la última edición de “La gran estrella”?

Una noche llena de tensión se vivió en la última gala de “La gran estrella”, en la que cinco participantes del programa fueron eliminados, para sorpresa de los espectadores.

Nuria Mayor, Fabián Zambrano y Nicolás Strauss pasaron como sentenciados para la edición del 3 de septiembre. Sin embargo, el hijo de Jean Paul Strauss logró destacar entre sus compañeros y los superó, pero no logró salir victorioso en su duelo con Massiel Málaga y fue eliminado.

Por otro lado, Natalia Rodríguez y Manuel Aumaitre experimentaron lo mismo. Al no poder vencer a sus oponentes, ambos participantes se tuvieron que despedir del reality de canto.