Doctor Choy: Estudié Derecho y hoy mis compañeros me preguntan qué hago persiguiendo marcianos

El Doctor Anthony Choy se ha convertido en toda una eminencia en Perú al momento de hablar sobre sucesos paranormales. Muchos lo conocen por sus programas “Viaje a otra dimensión”, emitido por 12 años en Radio Capital, y “No estamos solos”, en RPP, y las nuevas generaciones lo recuerdan porque lo escuchan en su canal de YouTube.

¿Qué estudió el Doctor Choy?

Muchos no lo saben, pero el Doctor Choy no siempre se ha dedicado a la búsqueda de experiencias sobrenaturales, ya que estudió la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Además, posee dos maestrías, una en la Universidad Católica en Comunicación Social y otra en la ESFAP (Escuela Superior de Guerra Aérea) por Gestión en Defensa y Desarrollo Aeroespacial.

En una conversación con el canal de YouTube NN Entrevistas, Anthony Choy reveló que fue uno de los mejores estudiantes de la facultad, por lo que sus compañeros de promoción se preguntaban por qué se dedicó a descubrir el mundo paranormal cuando tenía mucho futuro en el ámbito del derecho.

“ Tengo compañeros que ahora son fiscales, jueces, que me dicen: “Anthony, tú eras uno de los mejores del salón, ¿qué haces buscando marcianitos? ”.

¿Cómo surgió el gusto del Doctor Choy por lo paranormal?

En una entrevista con TV Perú, el Doctor Choy reveló que una experiencia paranormal vivida en carne propia fue el punto de quiebre que lo motivó a cambiar el sentido de su vida:

“ En 1996, era abogado y trabajaba con una inmobiliaria, hasta que un domingo sentí una especie de energía muy fuerte que se posó en mi cabeza. Yo pensé que se trataba del calor, pero, cuando la toqué, me dio la sensación como si ello entrara a mi cuerpo, era como un millón de soles de felicidad. Me pasé pensando mucho tiempo (acerca de lo) que había pasado, hasta una voz me dijo epifanía, que significa revelación ”.

A partir de ese momento, el Doctor Choy fue averiguando más sobre este tipo de experiencias, hasta que sus indagaciones lo llevaron a ramas más complejas como el estudio de los ovnis, formando poco a poco al personaje que es el día de hoy.