Magaly tras reencuentro de JB y Carlos Álvarez: “A Gisela esta noticia no le va a agradar nada”

La reunión de Carlos Álvarez y Jorge Benavides ha remecido la farándula, pues ambos formaban la dupla humorística más exitosa en el Perú, pero años atrás decidieron separarse. Ahora dejan abierta la posibilidad de armar un nuevo proyecto de la mano del productor Ney Guerrero.

Esta noticia emocionó a Magaly Medina, quien aprovechó para aconsejar a Gisela Valcárcel, pues considera que si los cómicos estrenan un programa los sábados, el programa “La gran estrella”, quedaría más bajo de rating.

“A la Gise ciertamente esta noticia no le va a agradar nada porque JB tiene su programa los sábados y, si se une con Carlos Álvarez, ¿qué pasaría los sábados? ¡Uy! La Gise tiene que cancelar ese proyecto de programa que no le funciona right now. Si quieres detalles, llámame, mana”, dijo entre risas la ‘Urraca’.

Asimismo, aseguró que los creadores del “Especial del humor” sí “se traen algo entre manos”, no solo fue una reunión amical. Sin embargo, todavía no puede revelar los detalles.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se pronuncian tras su encuentro

“Magaly TV” emitió la respuesta de los humoristas frente a los rumores de un posible proyecto juntos. “Creo que es momento de decir la verdad”, comenzó diciendo Carlos Álvarez.

“He venido a ATV para promocionar mi show, apoyar los niños con cáncer, pero aquí me he encontrado con Jorge, después de algunos años”, expresó. Alguien nos ha tomado una foto y se está especulando mucho que nos vamos a juntar, pero lamentablemente eso no va a suceder, así que no se ilusionen”, agregó Jorge Benavides.

Carlos Álvarez agradeció al público por sus buenos deseos y dijo que guarda los mejores recuerdos de “El especial del humor”. “En todo caso nos visitamos en nuestros programas, ¿pero juntos? Eso ya pasó” , dijo JB.

Sin embargo, al final del video ambos realizan un guiño a la cámara, lo que deslizaría que sería una broma y sí vienen trabajando en algo nuevo.

¿Cuál fue el último sketch que hicieron juntos?

En la actualidad, Carlos Álvarez trabaja en el canal Willax con el programa “La vacuna del humor”, mientras que Jorge Benavides está en ATV con “JB en ATV”.

Años atrás, ambas figuras lideraban “El especial del humor”, espacio que marcó la TV peruana por casi una década. Luego, decidieron separarse y en 2018 sorprendieron al público para colaborar en un sketch de “El wasap de JB” parodiando a Alejandro Toledo y Eliane Karp.