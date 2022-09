Magaly Medina sobre OnlyFans de Olenka Zimmermann: “Mis urracos se han sentido estafados”

Magaly Medina comentó el contenido que publicó Olenka Zimmermann recientemente en su nueva cuenta de OnlyFans. Como se recuerda, la exconductora de “Al sexto día” expresó orgullosa su nueva etapa en esta plataforma, la cual se ha convertido en la principal fuente de ingreso de figuras como Xoana González y Fátima Segovia.

No obstante, la figura de ATV mencionó que sus ‘urracos’ se llevaron una gran decepción al suscribirse y solo encontrar fotografías de la también diseñadora de modas de hace décadas.

“Le ha tomado el pelo al público. Ha anunciado, con bombos y platillos, ha promocionado (...) su OnlyFans, que cuesta baratito nomás, siete dólares por inscripción”, comenzó diciendo Magaly.

“Comparado con los OnlyFans de ahora, no tiene nada de audaz. Mis ‘urracos’ se han sentido estafados, quieren que les devuelvan sus siete dólares” , agregó.

En la nota, Magaly manifiesta que la mayoría de fotos de Olenka Zimmermann se pueden encontrar en Google o en las redes sociales y serían las mismas que realizó para una revista que ya no existe.

¿Qué dijo Olenka Zimmermann sobre su ingreso a OnlyFans?

La conductora de “Crónica de impacto” fue invitada al programa “Amor y fuego” y dio detalles de su nueva etapa en la plataforma para adultos. Olenka Zimmermann asegura que su única motivación son las ganancias.

“Obviamente, es por la plata. No se trata de enseñar, se trata de actitud. (...) Yo no me calateo, me desnudo”, dijo entre risas a Rodrigo González.

Olenka Zimmermann mostró un adelanto de su OnlyFans en su cuenta de Instagram

La conductora Olenka Zimmermann mostró un avance en Instagram del contenido que publicará en su cuenta de OnlyFans. “Síganme los buenos, que la vida está para gozarla” , escribió.

De momento, el costo escogido por la comunicadora es de siete dólares al mes, un precio inferior a comparación de personajes como Deysi Araujo. No obstante, esto no significa que en un futuro la cifra no pueda aumentar.