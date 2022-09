¿Qué fue de Jim Maelo, el exintegrante de “El cártel del humor” de Carlos Álvarez?

El artista Jim Maelo formó parte del programa humorístico “El cártel del humor”, de Carlos Álvarez, quien junto a Pablo Villanueva, Giovanna Valcárcel, Zelma Gálvez, José Luis Almanza, ‘Chatín’, y Cindy Marino realizó parodias sobre temas coyunturales y de política. A diferencia de otros formatos de televisión peruana, el espacio de ATV protagonizó diversas polémicas por sus sketch y fue cancelado.

En 2019, el elenco reapareció en el programa llamado “Oe, es en serio”; sin embargo, Carlos Álvarez decidió retirar a Jim Maelo tras ser denunciado por presunta agresión a su expareja Cinthya Esquerre. Desde entonces, el comediante se alejó de las pantallas de televisión. No obstante, ahora te contamos a qué se dedica en la actualidad.

¿Qué hace Jim Maelo tras ser retirado de “El cártel del humor”?

Mediante sus redes sociales, Jim Maelo comparte con todos sus seguidores sus presentaciones como cantante, ya que formó su agrupación Jim Maelo y Orquesta, la cual lo ha llevado a realizar shows en vivo en diferentes puntos del Perú y en eventos privados.

Luego de perder su trabajo al lado de Carlos Álvarez, el excomediante decidió enfocarse por completo en la música, e incluso se atrevió a imitar a Héctor Lavoe, personaje con el que salió a cantar en las calles durante la pandemia.

“En el Callao, en cada esquina es Héctor Lavoe. Si yo he hecho homenajes a Héctor Lavoe, ¿por qué no imitarlo? Entonces, he tratado de hacerlo. (...) A veces, saco 20 o 30 soles para la comida”, expresó en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, el intérprete se vio en la obligación de emprender en otro rubro que no sea la música, ya que cada día eran menos las ganancias y tenía que mantener a sus cuatro hijas y a su mamá. Tras ello, decidió vender polladas a todos sus vecinos.

¿Por qué fue retirado Jim Maelo del programa de Carlos Álvarez?

Con la denuncia de su expareja Cinthya Esquerre por una presunta agresión física, Carlos Álvarez decidió alejarlo de “El cártel del humor”; sin embargo, Jim Maelo acudió a sus redes sociales para defenderse de la acusación. Además, lamentó haberse quedado sin trabajo, pero resaltó que no se quedaría con los brazos cruzados.

“Mi abogado verá desde ya este caso de acoso, calumnia y difamación. Tengo que trabajar mucho para comprarme un carro nuevo. No tengo trabajo con Carlos Álvarez. Voy a luchar por la tenencia de mi hija”, explicó.