Jazmín Pinedo y Gino Assereto: ¿por qué terminaron su relación antes de llegar al altar?

Pese a que los escándalos y ampays suelen acaparar la atención, la farándula peruana ha sabido tener relaciones bastante sólidas como la que conformaron Jazmín Pinedo y Gino Assereto. Los chicos reality se conocieron en el set de “Esto es guerra” y a partir de ahí forjaron un romance que duró casi siete años y el cual llegó a su fin, para sorpresa de todos, a inicios del 2020.

Ambos personajes se han pronunciado muy poco sobre los motivos de su separación hasta que la ‘Chinita’ habló largo y tendido del tema durante una entrevista en YouTube. La también modelo aseguró que la personalidad relajada del padre de su hija fue, tal vez, la razón principal para que decidieran seguir por caminos separados.

Jazmín Pinedo asegura que Gino Assereto es relajado

Durante su charla con Verónica Linares, Jazmín Pinedo hizo especial énfasis en las diferentes formas de ser entre ella y Gino Assereto. Por ello, la ‘Chinita’ aseguró que la actitud relajada del padre de su niña habría sido una de las razones principales para su separación, pues ella reveló ser una mujer que se mantiene activa.

“Cada uno está en una nota totalmente diferente, pero sí, en ese caso sí chocábamos un poco, porque él es mucho más relajado y yo, como ya me ves, nació mi hija y yo ya estaba pensando en la universidad”, indicó.

Jazmín Pinedo aún sueña con conformar una familia

Otro de los temas en los que Jazmín Pinedo puntualizó fue en su sueño de formar una familia. La hoy conductora de América TV señaló que para ella no hay nada más lindo que pasar tiempo con sus seres queridos y que, tras terminar con Gino, le dolió truncar ese sueño.

“No te miento que en algún momento me dio muchísima pena como que tirar abajo esta idea de tener una familia que creo que es lo que la mayoría, no todos porque no tenemos que pensar igual, apunta, y de hecho para mí la familia es algo importantísimo, es un pilar básico”, añadió.