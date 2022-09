Rafael Fernández dio la cara nuevamente tras sus declaraciones sobre Karla Tarazona y Christian Domínguez, a quien dejó entrever que se paseaba en su domicilio como ‘Pedro en su casa’. El empresario mencionó que hubo malinterpretaciones en su discurso.

Al respecto, se disculpó con el cumbiambero, quien salió a desmentirlo en “América hoy”, el último jueves 1 de septiembre. “Ya le escribí y eso lo arreglaremos personalmente”, señaló el ‘huevero’.

“En la entrevista hablé que Christian. Es un buen padre y está atento a Valentino. No es que lo deje abandonado, ni nada por el estilo. Debió ver la entrevista antes de lanzar una opinión tan fuerte ”, agregó.

Rafael Fernández señaló que no desea tener problemas con el padre del hijo de Karla Tarazona, su expareja. “Lo entiendo, mis palabras fueron malinterpretadas. Por eso pido las disculpas del caso ”, dijo el ‘Rey de los huevos’.

Christian Domínguez dice que no se metió a piscina de Rafael Fernández

¿Christian Domínguez ingresaba a la piscina de Rafael Fernández? El cumbiambero respondió las afirmaciones de Rafael Fernández en “Magaly TV, la firme”.

“Espero que lo aclares correctamente. Tú eres testigo de que fui a tu casa cinco veces y una vez solo me ofrecieron agua. Tú eres testigo de que jamás ingresé a esa piscina. Cada vez que he ido fui con ropa de trabajo”, dijo el cantante.

Pamela Franco encara a Rafael Fernández

A raíz de esto, Pamela Franco salió al frente para defender a Christian Domínguez. “Tú no puedes hacer algo con la mano derecha y borrarlo con la izquierda”, manifestó.

“Mira, por si acaso, yo no soy tu amiga para guardarte los secretos. Lo que estás haciendo es perjudicar a mi familia. No quiero entrar en detalles, pero él me entiende”, añadió la artista, quien visitó “América hoy” para hacer su descargo.