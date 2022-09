Rafael Fernández: ¿qué propiedades tiene en realidad la expareja de Karla Tarazona?

Rafael Fernández no escatimó en gastos durante su matrimonio con Karla Tarazona, y ejemplo de esto son los exclusivos autos que le obsequió. Es así que figuras de la farándula quedaron sorprendidas y se preguntaron de dónde provenían los lujos del empresario. Ahora, el programa “Magaly TV, la firme”, en un informe presentado este jueves 1 de septiembre, detalla su origen.

El ‘Rey de los huevos’ es hijo del reconocido doctor Manolo Fernández, dueño de la empresa Farvet, dedicada a las vacunas veterinarias, misma que el exesposo de la conductora gerencia. Pero esto no es todo, ya que Fernández desempeña el mismo cargo en 13 empresas, aunque solo cuatro están activas. Estas son:

Comercializadora y distribuidora TEV sociedad anónima

DIGUMA EIRL

THOMSON S.A.C

FARVET SPF S.A.C

Estas firmas están relacionadas con la venta al por mayor, transporte y el desarrollo de vacunas. Asimismo, una ellas mantiene una millonaria deuda en Infocorp, pero, de acuerdo a la ‘Urraca’, figura en verde, lo que quiere decir que cumple puntualmente con los pagos pendientes.

“La deuda con el sistema financiero no es de él, es de la empresa de su padre; vende vacunas para uso veterinario. Estuvo desarrollando la vacuna contra la COVID-19 y no tuvo ayuda del Gobierno, entonces, generalmente, los empresarios están endeudados. Debe ser una empresa que produce, porque los pagos están al día”, enfatizó Magaly Medina.

¿Qué propiedades mantiene Rafael Fernández?

A lo largo del 2021, Karla Tarazona y Rafael Fernández se lucían de vacaciones en un yate, como protagonistas en costosas sesiones de fotos, e incluso en un videoclip valorizado en 50.000 soles en el que sale el helicóptero del empresario. Asimismo, no podían faltar los detalles románticos, como el bolso de la marca Louis Vuitton por el cumpleaños de la conductora.

También vivían una vida de casados en una mansión en La Molina, la cual era alquilada, y en la cochera albergaba distintos vehículos de alta gama, de los cuales ya habría vendido varios. Sin embargo, de acuerdo al reportaje, ninguno de ellos está a su nombre.

Rafael Fernández luce junto a sus vehículos de alta gama. Foto: captura de Magaly TV

Karla Tarazona veraneaba en el yate de Rafael Fernández. Foto: captura de Magaly TV

“Yo, el alquiler (del inmueble) lo tengo abierto hasta que yo quiera, pero sí le dije (a Karla) que es caro mantener esa casa. Tienen que buscar algo menor para que la economía fluya entre ellos”, comentó Rafael en una entrevista con Magaly.

Asimismo, los carros Audi no estaban registrados a su nombre, según informó el programa de ATV. A diferencia de la gran cantidad de vehículos que lució en una de las entrevistas con Magaly Medina, en el registro vehicular tiene cuatro vehículos: dos motos, un Mini Cooper, una combi, un yate de segunda que compró por 31.000 dólares y tres propiedades en Asia, las cuales dos son cocheras.

La empresa Eggtreme

El reportero de “Magaly TV” también cuestiona a nombre de quién están los otros carros de alta gama, lo que incluye una camioneta negra y el helicóptero. Como se recuerda, la última empresa de Rafael Fernández es Eggtreme, la cual vende proteínas a base de la clara de huevo pasteurizada, y, según la figura de ATV, es relativamente nueva, por lo que no se sabe que tan rentable es.

Rafael Fernández es dueño de Eggtreme. Foto: Instagram

Rafael Fernández es dueño de la empresa Eggtreme. Foto: captura de Magaly TV

“La empresa que creo que es la más rentable de todas es Farvet, la de su padre. El tiene un sueldo como gerente, no es el dueño, es el gerente... supongo que su papá es el que le paga su sueldo como tal. La empresa de los huevos no sabemos exactamente qué tan rentable es. Al principio parecía que sí, pero ahora, a estas alturas, no sabemos si funciona o no”, agregó la ‘Urraca’.