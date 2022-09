Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi: así luce su nueva y lujosa casa con piscina y extenso jardín

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi adquirieron una nueva propiedad, alejada del centro de la ciudad, para vivir con sus dos hijos. En redes sociales, la exchica reality compartió fotos y videos del cambio de domicilio. En una de sus publicaciones, muestra una fila de cajas por desempacar. Junto a las instantáneas dejó una reflexión de los cambios a lo largo de la vida.

“ Se acaba una etapa para empezar otra. He estado como loca estos días, pensando mucho en todo, agradeciendo por muchas cosas y rezando por otras. En conclusión, gracias Dios por estos años hermosos, estamos listos para un nuevo capítulo”, escribió Vértiz.

Natalie Vértiz reflexiona tras mudarse a nuevo hogar. Foto: captura/América TV

“En boca de todos” emitió un reportaje sobre la mudanza de la familia Eskenazi. Maju Mantilla le deseó lo mejor de los éxitos.

“Vivieron años en ese departamento”, dijo la ex Miss Mundo. Tula Rodríguez, por su parte, se mostró exaltada por lo amplio de la casa y puso la interrogante sobre a dónde se habrían trasladado.

Terraza, piscina y patio con áreas verdes

Con un patio más amplio, Natalie Vértiz aprovechó en practicar sus sesiones de yoga.

Natalie Vértiz en el patio de su casa. Foto: captura/Instagram

En otra imagen, la exreina de belleza presume la puerta que da paso a su terraza y patio con piscina.

Natalie Vértiz en su nueva casa. Foto: captura/Instagram

En un tiktok, Natalie Vértiz grabó parte del gran portón que da acceso a su nuevo hogar.

Natalie Vértiz en la puerta de su nueva casa. Foto: captura/Instagram

¿Boda de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz fue canje?

La modelo y exganadora del Miss Perú le puso fin a los rumores sobre su boda con Yaco Eskenazi. La actriz de “Al fondo hay sitio” dijo que no todo de su matrimonio fue adquirido con canje.

En ese sentido, señaló que tuvo que poner dinero. Dichas declaraciones fueron hechas durante la emisión de “América hoy”, a mediados de julio del 2022.

“En su momento, a mí me criticaron, pero ahora quiero aclarar algo. Mi matrimonio, por más que haya sido el más comentado, duela a quien le duela, no todo fue canje, yo también asumí muchísimas cosas, que no voy a salir a decirlo”, resaltó Natalie Vértiz.